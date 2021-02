Mamá de Ana María Castro contó su versión de la muerte de su hija

Ana María y Nidia, su madre. Archivo Particular

En una entrevista con El Tiempo, Nidia Romero, madre de Ana María Castró contó nuevos datos sobre la investigación que se adelanta por la muerte de su hija y aseguró que Paula Naranjo llevaba meses cortejando a Ana, pero que no tenían ninguna relación, pues, según la mujer, su hija murió amando a su ex novio con quien llevaba tenía una larga relación que terminó unos meses antes de su muerte.

Romero también aseguró que aún falta atar varios cabos de lo que pasó esa noche, pues, según ella, Mateo Reyes, ha entregado versiones confusas en cada entrevista con la Fiscalía, Paul Naranjo no ha explicado qué hizo con el celular de Ana y por qué no lo devolvió en su momento, pero sí lo desapareció y Julian Ortegón no ha hablado con la verdad de lo que vio esa noche.

La mujer asegura que la camioneta sí es de Paul, no de un familiar, como aseguró la defensa del hombre, pues siempre la llevaba a su casa cada que visitaba a Ana.

La mujer además confirmó que no conocía a los tres hombres involucrados en el asesinato de su hija, que solo veía a Paul Naranjo por lo que le comentaba su hija, pero que nunca lo vio en persona o compartió con él. Por último, aseguró que no está dispuesta a recibir ninguna indemnización por parte de Naranjo ya que no pueden comprar la vida de su hija de ninguna manera.

Existen tres versiones sobre cómo murió Ana María:

A pesar de que la Fiscalía envío a los implicados a la cárcel bajo el delito de Feminicidio agravado, aún no se determina qué fue lo que sucedió realmente esa noche, por lo que la Fiscalía sigue investigando el homicidio.

Ana se bajó del carro viva y con Mateo:

Desde las declaraciones que hicieron cuando se conoció la muerte de la joven, Paul y Julián aseguraron que dejaron a Ana María y a Mateo juntos, inclusive, que los bajaron del carro a ambos porque se estaban besando y siguieron su rumbo, después no supieron más.

Mateo, por su parte, asegura que Julián y Paul lo bajaron del vehículo y siguieron con Ana.

Sin embargo, los testigos y las grabaciones que se han conocido sobre la zona, demuestran que la joven fue lanzada del carro y que este empezó andar en zigzag por la calle 80.

Ella se cayó del vehículo en movimiento:

La defensa de Julián Ortegón, quien fue enviado a prisión bajo los cargos de feminicidio agravado, aseguró que la mujer cayó del vehículo en un accidente en el que ni Julián, ni Paul tuvieron nada que ver. Según Rafael Antonio Gómez Verdugo, abogado de Ortegón, aseguró que era físicamente imposible que el piloto (Paul Naranjo) y el copiloto (Julián Ortegón) lanzaran a Castro, pues ella estaba en el asiento de atrás.

Gómez Verdugo dijo que lo más posible era que la joven, que estaba en alto estado de embriaguez, estuviera muy cerca del vidrio de la puerta trasera y que se hubiera caído por el movimiento del carro.

Sin embargo, Alejandro Vega, quien llamó a la línea de emergencias 123 para reportar que había un cuerpo de una mujer en la calle 80, aseguró en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación que, “botaron a una chica como si fuera un muñeco de trapo”, .

Ana Maria Castro fue asesinada y lanzada del vehículo:

Para el ente investigativo todas las versiones de los acusados se contradicen entre sí. Según la investigación, se trataría de un feminicidio agravado pues tienen suficientes pruebas para asegurar que Castro fue lanzada del vehículo en movimiento y quedó agonizante en la calle.

A esto se le suma el relato de un conductor que vio el momento exacto en el que “cayó como muñeca de trapo”, y confirmó que la camioneta aceleró y huyó del lugar. El testigo agregó que momentos después de que la joven cayera, Mateo Reyes llegó gritando.

Paul Naranjo - Ana María Castro.

¿Abusaron sexualmente de Ana?

El 14 de febrero, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, hizo una publicación en su cuenta en Twitter, donde comentó que los hallados culpables en primera instancia, así como Mateo Reyes, uno de los testigos del caso, con quienes la víctima había departido en un bar, querían abusar sexualmente de ella:

“Es evidente la mala intención de Paul Naranjo, Mateo Reyes y Julián Ortegón al emborrachar a Ana María Castro hasta hacerla perder el sentido. Lo que venia después era violarla , pero terminaron matándola antes. Bares como Cantina y El Chupe tienen también responsabilidad”, confirmó la mandataria.

No obstante las declaraciones de la vicepresidenta, en la necropsia realizada a la víctima del feminicidio no se citan señales de abuso sexual, necesarias para inferir lo que afirma la vicepresidenta. Lo que sí confirma, de acuerdo con la Fiscalía, que reunió informes de peritajes, fotografías, videos y audios para tipificar el delito, es que fue arrojada del vehículo en el que se encontraban los vinculados al caso, luego de salir del establecimiento nocturno.

