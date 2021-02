Soldado liberado por el ELN no es el mismo de la imagen del niño portando un fusil

El portal Colombiacheck expuso la imagen del niño reclutado forzosamente que se divulgó para difamar al soldado recién liberado, Jonny Ospina Castillo. - Colombiacheck.

Dos días después de que el soldado Jonny Ospina Castillo hubiera sido liberado por la guerrilla del ELN, el pasado 15 de febrero, en redes sociales se empezó a difundir la imagen de un niño sosteniendo un fusil en sus manos y con la cual se aseguraba que Ospina Castillo había sido “siempre guerrillero”.

La guerrilla del ELN entregó los dos jóvenes soldados que se encontraban secuestrados a una comisión humanitaria, de la cual hacían parte representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los hechos ocurrieron en Guamalito, un corregimiento del municipio El Carmen, ubicado en el Catatumbo.

En principio, cuando se dio a conocer que dos soldados bachilleres del Ejército habían sido secuestrados, no se sabía si habían sido las disidencias de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional, ya que en esta zona del país se encuentran operando los dos grupos ilegales. Los soldados retenidos en contra de su voluntad eran Jesús Alberto Muñoz y Jonny Andrés Ospina Castillo.

Este último causó polémica por los comentarios y las declaraciones que dio luego de ser liberado. “Yo me sentía como amañado con ellos. La verdad yo no tengo nada que decir o que me hayan dado mal trato. Estoy feliz de estar libre, pero a la vez triste, porque ya me estaba encariñando con ellos”, comentó Ospina Castillo sobre la relación con sus secuestradores. A este comportamiento se le conoce como síndrome de Estocolmo.

Este síndrome, según los psicólogos, es un comportamiento que experimentan algunas víctimas, las cuales desarrollan vínculos afectivos con su secuestrador. La madre de Ospina habló sobre las declaraciones del joven y aclaró que su hijo había sido llevado al Ejército de manera obligatoria para prestar el servicio militar, ya que no tenían los recursos para pagar la libreta militar, y que ella le avisó a los soldados que su hijo sufría de problemas psicológicos desde niño.

“Él no es violento, al contrario, es muy cariñoso y suele apegarse de manera rápida de las personas y sufrir problemas de depresión”, comentó la madre de Ospina Castillo para RCN Radio.

Posteriormente a la liberación del soldado bachiller, en las redes sociales comenzó a circular una imagen en la que se veía a un menor de edad portando un fusil, quien tenía similitudes a Ospina. Esto sirvió para que tildaran a Ospina Castillo de haber sido “siempre guerrillero”.

Sin embargo, el portal Colombiacheck se puso en la labor de investigar la procedencia de dicha imagen y descubrió que no se trataba de Ospina. En el portal se aclara que “la foto del joven fue publicada en Facebook el pasado 17 de febrero y desde esa fecha ha sido compartido más de 6.800 veces y vista por más de 450.000 personas. La publicación tiene comentarios que señalan al soldado liberado de infiltrarse en el Ejército.

Colombiacheck verificó y encontró que la afirmación era falsa. La imagen del niño con el fusil es una foto vieja, utilizada en múltiples publicaciones para ilustrar el tema de los menores reclutados por las FARC. “Al realizar una búsqueda inversa de la imagen del niño con el fusil en Google, Tineye, Yandex y Bing encontramos varias publicaciones que la utilizaron desde 2008 para ilustrar notas de menores reclutados por las guerrillas. En una de las búsquedas hallamos este video de hace 13 años en el que usan la fotografía”, aseguró el portal de verificación de información.

De acuerdo con la investigación de Colombiacheck, sería imposible que Ospina Castillo hubiera podido cargar un fusil en un grupo guerrillero hace 13 años, cuando tendría alrededor de 6 años.





