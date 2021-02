El regaño que ‘La Segura’ le dio a una usuaria que la criticó por sus cirugías

La influenciadora Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, causó revuelo en redes sociales al publicar un mensaje en el que le responde a uno de sus usuarios que la señaló por su cantidad de cirugías.

En el video, publicado originalmente a través de la red social Tik Tok, se ve como una usuaria le dice: “Ni en mi libro de matemáticas hay tantas cirugías”.

Cabe aclarar que ‘La Segura’, es reconocida por hablar abiertamente sobre las cirugías estéticas que se ha realizado, incluso ha llegado a decirle a sus 7 millones de seguidores en Instagram, que tiene biopolímeros. Y aunque parece que hablar de ello no la incomoda, en particular, dicho comentario de la cibernauta, se notó que le molestó y por eso respondió efusivamente.

“¿Yo fui y le pregunté a usted si a mí me importaba su opinión de si yo me opero o no? Es que, Jesucristo, señor, ¿Qué vamos a hacer con esta gente?”, señaló la influenciadora en el video con el que le responde al usuario.

La respuesta siguió con este comentario: “¿Gorda usted cree que a mí me importa si usted se opera una teta, una nalga, una fosa nasal? A mí no me interesa, porque yo no voy a ir a su casa a decirle ‘venga yo le pago la lipo’”.

Pero no contenta con eso, le dijo a la usuaria en la publicación: “¿Usted vino y me pagó esta, o esta? (haciendo referencia a las operaciones en sus senos) ¿Usted me pagó la lipo?, yo no creo. Entonces, a mí qué me importa usted qué hace; si hace con su culo un berraco valero, gorda”.

La creadora de contenido termina su intervención, haciéndole una recomendación a la usuaria para que fuera “feliz” sin “meterse en la vida de nadie” y “no opinando donde no le importa”.

Este es el video donde ‘La Segura’ responde a la crítica de la usuaria:

Respuesta de 'La Segura' a crítica por cirugías. Video: Instagram 'La Segura'

Por esta razón ‘La Segura’ no reveló que tuvo covid-19

‘La Segura’, confirmó a finales del mes pasado que tuvo Covid-19. La revelación se conoció debido a que la influenciadora manifestó preocupación por su estado de salud tras afirmar que, llevaba muchos días con dolor de pecho y sin poder respirar.

Aunque mencionó que los síntomas no los tenía todos los días, anunció que está pidiendo cita médica para que la revisen y le digan con exactitud que tiene.

“Hoy les cuento que estoy un poquito triste porque, ¿se acuerdan que desde hace 20 días vengo como presentando como algo respiratorio? o yo no sé que es y vino una doctora y me dijo que era costocondritis, bueno, esto no es todos los días, de hecho han sido como en cuatro ocasiones que me he sentido súper mal”, expresó la influencer en sus historias.

En sus declaraciones, la caleña indicó que hace tiempo atrás había tenido covid-19, pero que nunca quiso confirmar la noticia del virus en su cuerpo, porque no quería recibir comentarios amarillistas debido a que eso le hubiera podido generar ansiedad.

“Me preguntan que cuándo me dio covid, ¡uf!f eso fue hace mucho, muchísimo rato, y ¿por qué nunca les conté?, bebés porque no, o sea, yo decía que aparte de que tengo covid, luego la gente viene y me dice mensajes, que no, ustedes saben que hay gente súper amarillista que le dicen prácticamente que se va a morir gorda”, agregó la creadora de contenido.

La influenciadora también estuvo en el epicentro de los comentarios en redes sociales, ya que fue duramente criticada luego de que su amigo Daiky Gamboa revelara un video en su cuenta de Instagram compartiendo secretos sobre algunos de los “Latinos Kidz”, como se hacen llamar su grupo de amigos y del cual hacen parte otros influenciadores como Dani Duke y ‘La Liendra’.

