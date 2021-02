El impresionante convertible que se regaló Karol G de cumpleaños

@karolg

La cantante de reguetón, Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, cumplió sus 30 años el pasado 14 de febrero y para celebrarlo se compró un regalo con el que había soñado toda la vida: un carro de la marca Ferrari. La artista compartió su nueva adquisición con sus seguidores en redes sociales y aseguró que esto fue producto de sus años de trabajo.

“Ya son 14 años soñando y trabajando y pues sí... vale la pena. Gracias por vivir toda esta magia conmigo. Me aburrí de la ‘jeepeta’ y saqué un maquinón”, escribió Karol G en Instagram, haciendo referencia a la canción de su novio, el también cantante de reguetón, Anuel AA, junto a Nio García y Myke Towers.

El nuevo vehículo de la cantante paisa es un deportivo convertible color blanco de la línea 812 GTS de Ferrari. Portales expertos en automotores afirman que dentro de este tipo de carros, el modelo adquirido por Giraldo es el “más potente del planeta, actualmente en producción”.

La artista está feliz con su carro y ya lo estrenó para sacar a pasear a Otto, su perro de raza pastor inglés. En redes sociales circula un video publicado por la misma Karol G en la que se ve a ella y a su mascota usando gafas de sol mientras van en la parte delantera del convertible. Por las imágenes se ve que ambos están disfrutando el momento, sobretodo Otto, que deja que su largo pelaje se mueva con el viento.

A un día de su publicación, los comentarios en la foto de Karol G ya tienen más de 3 millones de ‘me gusta’ y comentarios. Los seguidores y amigos de la cantante la han felicitado por su compra: “Préstamelo para el Uber. Felicidades ‘bichota’’', “Te lo mereces mi reina bella, para eso trabajaste duro”, “Lo mereces por la constancia, perseverancia y dedicación que tienes”, son algunos de los mensajes que se lee en redes.

El cumpleaños número 30 de Karol G no ha pasado por alto, y no solo por su Ferrari, sino también porque para celebrar la fecha lanzó un nuevo sencillo con Anuel AA y J Balvín titulada ‘Location’. La canción y su video fueron publicados el 12 de febrero, dos días antes de su natalicio, y sorprendió a los seguidores de los artistas porque tiene melodías distantes al reguetón y más referencias a la cultura tejana.

Luego, el 14 de febrero, Karol publicó varias fotos y videos en sus redes sociales con la intención de compartir con sus fanáticos su cumpleaños y promocionar el tema musical.

“Hey familia como están estoy cumpliendo 30 años hoy voy a celebrar vestida de blanco y quiero que todas ustedes me acompañen. Como no podemos estar juntos, se me ocurrió pedirles cinco cosas: que se vistan de blanco, pongan ‘Location’ de fondo, tomense uno, dos, tres tragos a mi nombre. Se graban, suben su video y me etiquetan para poderlo compartir”, dijo en un video publicado en Instagram.

La cantante aseguró que ‘Location’ es un regalo de cumpleaños que se hizo a sí misma. Además, explicó que el mensaje de la canción está relacionado a vivir la vida con mucho amor y sin tener en cuenta expectativas ajenas.

“Esta canción está hecha para todas las personas que quieran celebrarse, amarse a sí mismos y vivir su vida a sus términos, sin rendirle cuentas a nadie”, dijo Giraldo en un comunicado.

Últimamente Karol G ha reiterado este mensaje de diferentes formas en sus redes sociales. Incluso, para celebrar la llegada de sus 30 años, también publicó una foto en Instagram donde usa un vestido de baño de color negro muy pequeño.

La cantante no suele mostrarse de esta forma en redes sociales porque los seguidores empiezan a comentar acerca de su aspecto físico y esto puede afectarla emocionalmente. La artista confesó que hace un año empezó un proceso para adelgazar justo porque varios usuarios de internet han criticado cómo se ve.

Le puede interesar: