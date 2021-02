Murió Ariadna, la pequeña de 3 años que unió a los caleños para costear un tratamiento contra el cáncer

La tristeza invade a los habitantes de Cali, especialmente a los del barrio San Luis, quienes conocieron a Ariadna Montero Chávez, una pequeña de 3 años que luchaba contra el cáncer y que no pudo vencer la enfermedad. La historia de esta menor se conoció en todo el país en el mes de enero, cuando su familia solicitaba ayuda económica para poder costear un tratamiento en los Estados Unidos.

Gracias a una gran campaña de solidaridad a la que se unieron colombianos de todo el país y figuras públicas como el futbolista Yerry Mina, la familia de Ariadna había recogido gran parte del dinero para su tratamiento, pero el cuerpo de la menor no aguantó más. Este viernes 19 de febrero, los habitantes del barrio San Luis se encontraban llorando la muerte de la niña.

“La verdad estaba sufriendo mucho, estábamos dando la lucha. Pero ayer tomé la decisión de pedirle a Dios que nos guiara por el mejor camino porque no quería verla sufrir”, expresó Dahiana Montero, madre de Ariadna a Noticias Caracol.

Realmente, la menor llevaba gran parte de su corta vida enfrentando la gravedad de su enfermedad. En noviembre de 2019 tuvo que ser sometida a una cirugía de 7 horas en la que le extirparon un tumor en uno de sus riñones .

Cuando tenía dos años, a la menor le fue diagnosticado un neuroblastoma etapa 4 con metástasis en las glándulas de la médula ósea. Desde entonces, fue sometida a cinco ciclos de quimioterapia, 20 secciones de radioterapia y seis meses de isotretinoína.

Luego de someterse a los procedimientos médicos, todo indicaba que Ariadna estaba estable y la enfermedad había desaparecido de su cuerpo.

Sin embargo, unos constantes dolores abdominales que aquejaban a la pequeña llevaron a su madre a trasladarla de urgencias a un centro médico de Cali. Después de exploraciones y pruebas, los médicos confirmaron que el tumor que se había extirpado en la cirugía de 2019 había regresado al doble de tamaño.

En noviembre de 2020, Ariadna tuvo que ser sometida a una nueva cirugía para intentar reducir o extirpar el tumor en su riñón, pero la enfermedad seguía evolucionando y los oncólogos optaron por enviar a la niña a su casa con el equipo paliativo, teniendo en cuenta que el margen de maniobra médica e intervención que se puede tener para tratar su enfermedad en Colombia era muy bajo.

Por esa razón, los especialistas recomendaron a la madre de Ariadna buscar los medios económicos para poder llevarla a Estados Unidos , específicamente a la clínica Kettering Medical Center, en Kettering, Ohio, donde previamente se han llevado a cabo ensayos clínicos.

Al respecto, Dahiana Montero se mostraba persistente en luchar por la vida de su hija:

No me puedo resignar sabiendo que hay la posibilidad de llevar a mi hija a Estados Unidos a una clínica que se llama Kettering (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), donde se puede tratar. Es una clínica particular, obviamente el tratamiento de Ariadna me puede costar más de dos mil millones de pesos. Estoy desesperada, como mamá, como persona, es mi hija, es mi vida.