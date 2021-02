Ministro de Defensa, Diego Molano, pidió a la JEP tener en cuenta las cifras oficiales de los ‘Falsos positivos’

Durante el Consejo de Seguridad en Norte de Santander el ministro Diego Molano solicitó a la JEP que tenga en cuenta las cifras del gobierno sobre los 'Falsos Positivos'. Foto: Ministerio de Defensa

La revelación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de que en Colombia se tienen registrados 6.402 casos de ejecuciones de jóvenes a los que se hicieron pasar como guerrilleros, que se conoció como el caso de los ‘Falsos Positivos’, y por los que se acusa al Ejército Nacional, sigue causando reacciones, y en esta ocasión fue el turno del recién posesionado ministro de Defensa, Diego Molano.

De acuerdo con información de la emisora Caracol Radio, en un Consejo de Seguridad que presidió Molano en Cúcuta (Norte de Santander) con las autoridades locales para generar planes de acción en contra de la creciente violencia que están padeciendo en este departamento en el nororiente del país, el funcionario instó a la JEP a que tenga en cuenta las cifras oficiales sobre esta señalada practica criminal que le endilgan al Ejército de asesinar jóvenes para hacerlos pasar como bajas en combate durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.

“Los que tiene que tener claridad el país entero es que en el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía siempre han actuado con apego a la ley, y aquellos que han manchado el uniforme han sido judicializados y muchos de ellos ya están hoy condenados, por lo tanto, las cifras que active o desarrolle la JEP deben considerar las fuentes oficiales como son la Fiscalía en esos procesos” , expresó Molano.

Pero, además, reseñaron en Caracol Radio, el Ministro también defendió al comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, quien en la noche del viernes publicó un polémico trino en su cuenta de Twitter en el que dijo que: “Somos soldados del Ejército de Colombia, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”.

La aseveración iba acompañada con un video en el que una iguana es perseguida por varias serpientes, y muchos la interpretaron como una alusión de las madres de las víctimas de los ‘Falsos Positivos’, luego de que la JEP indicara que los ultimados en esta practica criminal eran tres veces más de los contemplados oficialmente en el país.

“Si ustedes quieren interpretar a Zapateiro, léanlo en el último trino donde tiene toda la explicación de cuál fue el trino que coloco el en sus redes” , dijo Molano, sobre la publicación del oficial.

Molano reiteró que los integrantes de la Fuerza Pública que cometan delitos a nombre de las instituciones deben responder ante las autoridades judiciales: “Lo que esperamos siempre como ha sido la tradición de las Fuerzas Militares y de la Policía es que, quienes deshonren el uniforme por supuesto tendrán que hacer el proceso judicial correspondiente que ya ha sucedido, pero mientras tanto hay un estricto apego a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de nuestras fuerzas”.





Consejo de seguridad en Norte de Santander

Ante la creciente violencia que viene azotando a Cúcuta, el Catatumbo y la zona de frontera en Norte de Santander, en el nororiente del país, el ministro Molano asumió varios compromisos con las autoridades y la población local.

En su cuenta de Twitter anunció que en la región contarán con más capacidades humanas, de movilidad, comunicaciones e infraestructura para lo que denominó Plan Muralla. Agregó que se mantendría las erradicaciones manuales de cultivos ilícitos y se incrementaría a 20 millones las recompensas por información que permita la captura de los jefes narcotraficantes que delinquen en esa zona de Colombia.

También anunció el aumento del pie de fuerza de la Policía en esa región con 650 uniformados más y la financiación de 100 becas para que ingresen nuevos integrantes a esa institución.