“Esta noche terminamos el 100% de la primera jornada de vacunación en Bogotá”: Claudia López

La vacunación en la capital arrancó de forma simultánea en nueve hospitales. Las 12.582 dosis destinadas a Bogotá fueron despachadas desde las 4 de la mañana hacia los diferentes hospitales. (Colprensa - Camila Díaz)

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció, este viernes 19 de febrero, que fueron vacunados 11.821 trabajadores de la salud en la capital con corte de las 6:30 p.m., durante la segunda jornada del proceso de vacunación contra el covid-19 en la ciudad.

Así lo aseguró la mandataria de la capital durante el balance de la jornada, luego de haber iniciado este jueves el proceso de inmunización simultánea en nueve entidades de salud en toda la ciudad y con el que se espera concluir este viernes.

Según el distrito, se ha logrado aplicar el 94% de las dosis hasta las 6:30 de la noche, pero se espera completar el 100% al finalizar la segunda jornada de inmunización, lo que representaría la aplicación total de las vacunas entregadas por el Gobierno nacional.

Aún quedan 761 vacunas por aplicar de las 12.652 dosis asignadas a la capital, que están destinadas para los trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea de la contención de la crisis sanitaria por covid-19.

“Ya terminaron seis hospitales al 100% el personal asignado, solamente quedarán vacunando los hospitales de Kennedy, Méderi y el Cancerológico. Pero esta noche terminamos el 100% de la primera jornada de vacunación en Bogotá”, aseguró Claudia López en el balance de la jornada.

Las nueve IPS y EPS de Bogotá comenzaron la jornada de inmunización a las 7:00 a.m. luego del proceso logístico de la recepción de las dosis durante la madrugada de este jueves para el inicio del programa de vacunación en capital luego que este miércoles comenzara el Plan Nacional de Vacunación en el país.

A su vez, la alcaldía señaló que de los vacunados solo un grupo minoritario han experimentado efectos secundarios luego de la aplicación de la dosis que se han manifestado en mareos, cefalea y reacciones en la piel. Sin embargo, luego de la observación médica han podido desplazarse a sus hogares

Le podría interesar: Una mujer embera fue asesinada durante enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo

Dosis aplicadas el 18 de febrero en las IPS Y EPS de la ciudad:

• Hospital de Kennedy: 851 personas vacunadas.

• Hospital Santa Clara: 442 personas vacunadas.

• Hospital Simón Bolívar: 462 personas vacunadas.

• Instituto Cancerológico Nacional: 682 personas vacunadas.

• Fundación Santa Fe: 1.208 personas vacunadas.

• Clínica Colombia: 821 personas vacunadas.

• Hospital Méderi: 1.070 personas vacunadas.

• Hospital Militar: 528 personas vacunadas.

• Hospital de la Policía Nacional: 990 personas vacunadas.

“Recordar a toda la ciudadanía que el covid-19 sigue ahí, que nos tenemos que seguir cuidando, que si rebajamos las medidas, el cuidado, nos olvidamos que estamos en medio de una pandemia podríamos tener un tercer pico mucho pero de los dos primeros que ya tuvimos”, aseguró la alcaldesa al final de la jornada.

Trabajadores de la salud esperan su turno para ser vacunados hoy, en el Hospital Central de la Policía, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Desde antes de las 5:00 a.m. del jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reportó desde el Puesto de Mando Unificado de la Secretaría de Salud, donde aseguró que la capital ya poseía todos los protocolos, la logística y la indumentaria para dar inicio a la tan anhelada, y necesaria, vacunación contra el SARS-CoV-2.

“Vamos a estar coordinando en los nueve sitios. Es muy importante porque tenemos que medir los tiempos y movimientos, hoy es un proceso que arranca con un piloto, arrancamos distribuyendo 12.582 vacunas, pero con el transcurso del tiempo esto se va a volver un proceso masivo de distribuir cientos de miles de vacunas para hacer vacunación masiva en nuestra población”, expresó la mandataria a primera hora de la jornada.

Claudia Benavides, intensive care nurse at the Colombia Clinic, receives an injection with a dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the Colombia Clinic in Bogota, Colombia February 18, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Enfermera Claudia Benavides, primera vacunada en Bogotá

Hacia las 7:00 a.m. de este jueves, la enfermera Claudia Benavides de la Clínica Colombia, recibió la primera vacuna contra el covid-19 en Bogotá. Se esperaba que las primeras dosis se aplicaran en el Hospital de Kennedy, sin embargo, hubo un cambio de agenda y, sin presencia de miembros de los gobiernos distrital y nacional, inició el proceso de inmunización contra el coronavirus.

“Ya se me calmaron los nervios, me siento bien, afortunada y bendecida de ser la primera y tengo la esperanza de que para todos sea lo mejor. Sentí lo normal, el ‘chuzoncito’, no dolió, en el momento me siento bien. Ahora sigo a trabajar, soy muy consciente de que toda vacuna da mas beneficios que riesgos”, le dijo Claudia Benavides a Noticias Caracol.

Le podría interesar: El Invima ya está diligenciando la solicitud de aprobación de la vacuna de AstraZeneca