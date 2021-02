El ‘remedio’ de Pipe Calderón para recuperar el olfato tras el coronavirus

Foto: redes sociales

A inicios del mes de febrero los artistas Daniel y Pipe Calderón informaron a sus seguidores que se contagiaron de covid-19 y que los síntomas les han afectado fuertemente. Informaron que la fiebre que han sentido en los últimos días ha sido una de las peores sensaciones que han tenido junto con la pérdida del gusto y el olfato; sin embargo, ambos ya se han recuperado.

Esta semana, Pipe Calderón publicó en su cuenta oficial de Instagram que no ha podido recuperar ni el olfato ni el gusto, razón por la que siguió una recomendación de un seguidor. “Un seguidor me dijo que toda la familia y él se metieron Listerine (enjuague bucal) por la nariz y pues yo he estado sacándole el cuerpo para ver si lo recuperaba, pero nada. Me quedó un poquito de Listerine así que lo voy a hacer, pero reconozco que tengo susto”.

Antes de realizar el riesgoso acto, Calderón advirtió que realizaba el video para documentar, más no para recomendar que alguien más realizara este ‘remedio’. “No lo estoy recomendando, lo hago porque ya estoy desesperado”, señaló.

Acto seguido el cantante sirvió un poco del producto en la tapa y, entre risas se lo acercó a su nariz y se lo echó. En seguida, Calderón gritó demostrando que, como sospechaban varios en los comentarios, la acción iba a ser dolorosa.

“Me ardió”, aseguró el artista después de realizar la acción dos veces seguidas. Además, prometió que si 24 horas después evidenciaba algún cambio y podía percibir olores o algún sabor lo comunicaría también a través del mismo medio.

En los comentarios de esa publicación la mayoría de sus seguidores no podían creer que el artista se hubiera arriesgado a tanto por recuperar el olfato y el gusto. Hasta su primo, Daniel Calderón, con quien ha compartido el tiempo mientras ambos estuvieron contagiados, le bromeó en los comentarios diciéndole que está loco.

Sin embargo, a pesar de la sorpresa de muchos y de la irresponsabilidad del acto cometido por el cantante, 24 horas después apareció de nuevo, tal y como lo había prometido.

“La gente que me está preguntando que cómo voy del olfato y el gusto, la verdad, estoy recuperándolos, parece que el Listerine sirvió”, comentó en un nuevo video el colombiano.

Sin embargo, aclaró que “la persona que me dio la recomendación me dijo que tenía que ser tres veces, así que lo voy a hacer a ver qué”, es decir, Calderón seguirá aplicándose enjuague bucal en la nariz.

En los comentarios de esta nueva publicación los internautas no pueden creer que el ‘remedio’ que siguió el cantante haya funcionado, pero igualmente se alegran de que él diga que ya vea avances en su mejoría. Por otro lado, las personas aprovechan la publicación para compartir más ‘curas’ para recuperar estos sentidos tras superar el covid-19.

Daniel y Pipe Calderón fueron calificados de “irresponsables” durante la pandemia

Después de confirmar que ambos estaban contagiados, varios de sus seguidores no olvidaron que, durante el confinamiento estricto, Daniel Calderón decidió realizar una fiesta para celebrar su cumpleaños y en sus redes sociales publicó las imágenes del evento, en el que se vio alcohol, música en vivo y decenas de invitados.

Aunque dijo que era solo una reunión con personas cercanas y sin covid-19, los seguidores del artista le llamaron la atención no solo por incumplir con las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social, sino porque la realizó en pleno pico de la pandemia en el departamento de Antioquia.

Los remedios que no funcionan para recuperarse del covid-19

La pandemia por el COVID-19, que pronto cumplirá un año de haberse detectado por primera vez en Colombia, se ha manejado en medio de la incertidumbre y la falta de literatura sobre un virus tan volátil y contagioso. Por esto, los remedios caseros difundidos en las principales redes sociales han calado en los hogares del país al significar una esperanza de protección o superación de la mortal enfermedad.

A pesar de las advertencias, los colombianos se han automedicado antibióticos, desparasitantes, productos veterinarios, plantas medicinales, e incluso desinfectantes de superficies que hacen más daño que beneficio a la salud.

