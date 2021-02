Katherine Miranda sería la más opcionada para reemplazar a Antanas Mockus con miras a las elecciones 2022

Antanas Mockus y Katherine Miranda. Foto: Alianza Verde.

Ante las últimas movidas políticas preelectorales en los diferentes partidos de Colombia con miras a las elecciones del 2022, de acuerdo con lo informado por la W Radio la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda, sería la más opcionada para reemplazar al senador Antanas Mockus.

Dicha decisión, la cual sería confirmada en los próximos días, se dio en el seno del partido tras la determinación del Consejo de Estado de anular elección de Antanas, por lo que se inició un trabajo desde las entrañas del Partido Verde para decidir quien llegaría o aspiraría a reemplazarlo en el año 2022 en la lista del partido por el Senado de la República.

De acuerdo con la emisora, Miranda sería la más opcionada ya que ella, en 2018, fue su fórmula y obtuvo más de 63 mil votos, siendo la tercera votación de la lista de su partido en Bogotá.

Y es que a pesar que la representante es una férrea crítica de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien el pasado 26 de enero fue omitida en una reunión en la que la mandataria habló de asuntos importantes con las directivas de la Alianza Verde, para nadie es un secreto que su reconocimiento en la escena política ha empezado a ser relevante en los últimos meses.

PUEDE LEER: Dos congresistas de ‘los verdes’ molestos con el partido pero lejos del progresismo de Gustavo Petro

La representante Miranda logró que, el pasado 3 de febrero, el presidente Iván Duque le diera firma a una de sus apuesta en pro del cuidado y protección a los niños del país frente a casos de abuso sexual. Dando pie a que los delitos de abusos sexual en menores sean imprescriptibles, modificando así el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 del código penal colombiano que decía que, “Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad”.

PUEDE LEER: El presidente Duque sancionó la ley con la que los delitos sexuales contra menores no prescribirán

En una reciente entrevista para el portal KienyKe, Miranda reveló su perspectiva para los comicios electorales que se avecinan en el 2022, y señaló que serán una elecciones reñidas teniendo en cuenta que en los últimos años las redes sociales juegan un papel imperioso en los ciudadanos.

“Creo que será una campaña bastante difícil pasada por mentiras, fake news y entrampamientos, nuevamente la democracia va a sufrir mucho, pero también veo una ciudadanía mucho más consciente, activa y que entendió que su rol en la democracia tiene que trascender de depositar un voto cada cuatro años”, afirmó al portal.

Asimismo, lamentó que desde su partido aún no se haya definido una posición respecto a la alianza que realizaron todos los partidos de izquierda, específicamente hablando de toda la movida que realizó Gustavo Petro con la Colombia Humana en la conformación de ‘El pacto histórico’.

“Yo lamento profundamente que para las elecciones 2022, aún no hemos llegado a unos acuerdos claros, frente al gran reto que nos implica sacar por fin la derecha del poder en Colombia. Yo genuinamente espero que esas diferencias Sean reconciliables y, que si vamos a tomar caminos diferentes, sean por mutuo acuerdo. Pero que, efectivamente nosotros logremos llegar a unas convergencias, porque el gran reto que tenemos no es solo la presidencia, nosotros tenemos un reto enorme y son las mayorías en el Congreso de la República. Unas mayorías que ayuden realmente a transformar el país. Podremos tener el mejor presidente del mundo, pero si no tenemos mayorías en el Congreso no podremos hacer los cambios que realmente necesita el país”, manifestó la representante a la Cámara.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: