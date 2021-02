La colombiana Diana Trujillo fue la encargada de narrar en español el minuto a minuto de la llegada del Rover Perseverance a Marte

La caleña es la ingeniera de Perseverance, y estuvo a cargo además de la transmisión en directo en español en el canal de la NASA. Foto: Twitter Diana Trujillo.

Este jueves 18 de febrero, el mundo volvió a vivir uno de esos eventos únicos en la historia de la humanidad. El Rover Perseverance aterrizó sobre la superficie del planeta rojo, para empezar su exploración y recolección de muestras con el objetivo de determinar si hay vida o no en ese planeta.

Quienes vieron la transmisión en vivo, además de sentir una profunda emoción, se preguntaron quién era la conductora de ‘Juntos perseveremos’, un programa realizado por la NASA en español exclusivamente, para llevar a las casas de los espectadores una explicación detallada de esta misión a Marte.

La encargada de narrar el minuto a minuto de este gran acontecimiento fue la ingeniera aeroespacial Diana Trujillo, quien además de representar con orgullo a los colombianos e hispanohablantes, es la jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance, el vehículo de la misión Mars 2020 que aterrizó este jueves.

Lejos de su equipo y desde una sala con pocas personas, Trujillo estuvo al frente de la transmisión virtual revelando los detalles de construcción del equipo, compartiendo el testimonio de otros colegas latinos que participaron en esta misión y sobre todo, sonriendo por el orgullo de llevar el quinto vehículo de exploración de la agencia espacial estadounidense a la superficie del planeta rojo.

“Todavía como que no me lo puedo creer, por el covid-19 no pudimos celebrar como siempre abrazándonos, pero me siento muy feliz porque así haya sido diferente he recibido muchos mensajes de personas que vieron este acontecimiento por primera vez y agradeciéndome”, manifestó la caleña en entrevista con Noticias Caracol.

Lo que se vivió hoy fue solo uno de los primeros pasos para empezar la exploración en Marte, por eso, Diana Trujillo explicó en el noticiero que aún faltan muchas cosas. “Esto es como que te compraste la casa pero después estás pensando en si funciona todo, si las cosas están bien. Ahora lo que nos toca es prácticamente eso, prender todos los switches, hacer los chequeos del brazo robótico. Hay que sacar la cabeza, mirar las cámaras, mover las llantas, el brazo, todas esas cosas para demostrar que estamos bien”, resaltó.

Durante la transmisión en vivo, diferentes personajes latinos del entretenimiento, el periodismo y la política enviaron mensajes de apoyo a la Misión de Marte. Uno de ellos fue el cantautor colombiano Juanes, quien celebró las “contribuciones que han hecho tantos latinos al esfuerzo de la NASA para culminar la misión”.

¿Quién es Diana Trujillo?

Trujillo nació en Cali, pero a sus 17 años, según contó al diario El Espectador, en medio del divorcio de sus padres, ella y su mamá, con apenas 300 dólares y sin saber inglés, decidieron probar suerte en Estados Unidos. Durante tres años trabajó limpiando casas y en una panadería para poder pagarse sus cursos de inglés. En ese tiempo, aunque estaba segura de que ya era el momento de escoger una carrera profesional, no sabía aún cual debía estudiar.

En diálogo con el medio bogotano, Trujillo indicó que escogió su profesión poco antes de una reunión con el director del departamento de admisiones de la Universidad de Florida en la que debía informar qué programa iba a estudiar, una decisión que, según describió al diario, fue de las más difíciles que ha tomado. “Debía invertir en una educación que tenía que pagar, y yo no tenía nada”, señaló Trujillo, explicando que, si se equivocaba en su decisión, no tendría vuelta atrás.

Esperando a que la llamaran, a un par de sillas de donde estaba sentada, vio una revista con un artículo sobre las mujeres que habían sido astronautas en la NASA, y fue ahí, después de leer todas esas historias, que decidió que quería estudiar Ingeniería Aeroespacial.

“Esa revista me contestó lo que yo no podía ver en la fila, que habían otras mujeres, de otros países, que hablaban otros lenguajes, así que cuando me llamaron dije sí, firmemos, Ingeniería Aeroespacial”, narró Trujillo a El Espectador.

La Ingeniera Aerespacial, Diana Trujillo. Foto: Archivo Particular.

A partir de allí, inició su formación en la Universidad de Florida, en la que fue seleccionada en 2007 entre 3.000 aspirantes, como una de los 18 mejores estudiantes de la institución que aplicaron para un pasantía de verano en un programa de la Academia de la Nasa, según le detalló al diario El País de Cali.

Allí, por sugerencia de un profesor, decidió continuar sus estudios en la Universidad de Maryland, con el objetivo de trabajar como gerente de operaciones del departamento de educación de la Nasa. En esa oportunidad fue la única hispana en alcanzar ese puesto en la Agencia Espacial.

“<b>Cuando yo llegué, era la única y se sentía raro, pero en ese momento yo todavía estaba en una situación en la que yo no tenía trabajo con mi carrera, entonces era una situación en la que funciona o no funciona, y esto para mí tiene que ser una pasantía en la que tengo que demostrar que yo me merezco estar aquí</b>”, recordó la caleña a el diario El Espectador.

Según contó Trujillo, empezó laborando en el laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, central en la que se construyen la mayoría de la naves no tripuladas, para luego pasar, en 2011, a hacer parte del grupo de diseño del brazo robótico de la misión Curiosity, que buscaba establecer si alguna vez existió vida en Marte. Esto la llevó finalmente, a ser jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance, de la misión Mars 2020 que aterrizó hoy en la superficie del planeta rojo.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen del Rover Perseverance, la nave laboratorio más sofisticada y de mayor tamaño en llegar a Marte, en una ilustración cortesía de la agencia espacial estadounidense. NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE

