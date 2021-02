La historia de Elvita y Luis Miguel: huyeron de la violencia en Colombia y ahora deleitan a París con el sabor de los tamales

Por cuenta de la difícil situación de violencia en Colombia, desde hace más de 10 años Elvita y su hijo, Luis Miguel Montenegro, tuvieron que irse del país para salvaguardar sus vidas.

A través del emprendimiento, madre e hijo decidieron dejar atrás el conflicto armado y la violencia para buscar un futuro mejor.

Elvita, como le llaman de cariño sus seres más cercanos, contó que todo comenzó con una huida hacia Venezuela luego de que los actores del conflicto armado desaparecieran al papá de Luis Miguel:

Me tocó tomar la decisión de ir hacia Venezuela, pero antes de eso vendimos todo. No le quise informar a mi familia porque hay varios miembros que fueron maltratados por la Policía

Residiendo en Venezuela junto a su hijo menor de edad, Elvita contó que se dedicaba a vender arepas y empanadas en la calle. Todo parecía ir muy bien, pero una noche entraron seis hombres armados a la habitación donde vivían y los echaron a medianoche.

Amenazándolos con la muerte, los obligaron a irse de su residencia, por lo que optaron por irse hasta Brasil. Luego de estar un par de meses en Brasil, una familia nativa les recomendó que lo más seguro era que viajaran hasta Guyana Francesa para poder llegar a territorio europeo.

Elvita le relató a Noticias Caracol lo difícil que fue comenzar una nueva vida huyéndole a la violencia en Suramérica:

Con clientes latinoamericanos y franceses, que conocen el tradicional producto colombiano, el sueño de Elvita y Luis es poder posicionar su negocio y emplear a personas cuando su marca se expanda, de modo que puedan trabajar en la venta del plato típico durante mucho más tiempo en tierras francesas.

Luis Miguel Montenegro relató cómo fue la experiencia de llegar a París y sobrevivir como comerciante extranjero sin hablar la lengua gala:

Tras salir amenazados de muerte de Colombia, Elvita contó que su historia fue muy triste luego de ser maltratada por la Policía colombiana y agregó que se sintió defraudada.

La mujer contó que está muy agradecida con Juan, quien es más conocido como ‘El man de los chorizos’ en París y quien le brindó apoyo para poder sobrevivir como emprendedora en París.

En entrevista con el programa ‘A vivir que son dos días’ de Caracol Radio, Elvita contó que siempre soñó con darle el mejor ejemplo a su hijo para salir adelante. Además, resaltó el buen nombre de los colombianos en Francia. que desmitifican la imagen del un país de solo narcotráfico y violencia:

Siempre le he dicho a mi hijo que hay que trabajar dignamente. Esa fue una meta que yo siempre me propuse y darle un buen ejemplo a él. Pese a que fui una madre que sacó a su hijo adelante sola y ver que no tuve el apoyo de otras personas, gracias a un amigo tuve contacto con ‘El man de los chorizos’, él se llama Juan y estoy muy agradecida con él, pues gente como él es la que necesita nuestro país