Claudia López pide disculpas por mandar a “trabajar juiciosa” a una vendedora informal

Tras siete días desde la polémica, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, finalmente se pronunció sobre el intercambio que tuvo con Claudia Esperanza Vargas, vendedora ambulante a quien pidió que “trabaje juiciosa”, cuando esta última le inquirió por ayudas para su gremio, que se ha visto profundamente afectado a causa de la pandemia del covid-19.

Durante una entrevista en vivo con Canal Capital, la mandataria bogotana le envió “un abrazo y mis excusas a doña Claudia, mi tocaya entre otras, que el otro día me la encontré en el centro y ella me dijo ‘alcaldesa la estoy pasando duro, ¿qué ayudas hay?’ y yo iba haciendo una transmisión lanzando justamente la campaña detalles que salvan”.

Vale recordar que, según explicó la comerciante a Noticias Caracol, decidió gritarle a la mandataria que los ayudara porque necesitaba saber “qué ha pasado con nosotros, los vendedores ambulantes, por qué nos tiene tan olvidados si nosotros también tenemos necesidades”.

En la misma intervención, López reconoció que “le dije ‘sumercé trabaje juiciosa, tranquila, en este sitio’ y ella se sintió un poquito ofendida y tiene razón, yo he debido interrumpir la transmisión, no importa que estuviera en directo, y explicarle qué tipo de ayudas tenemos, qué tipo de ofertas tenemos”.

Por ello, la alcaldesa reiteró sus excusas para la comerciante y señaló que desde los hechos la buscaron desde el Instituto para la Economía Social, IPES, para darle a conocer los programas de apoyo que existen en Bogotá para los trabajadores informales.

En ese sentido, no sobra señalar que dicha entidad cuenta en este momento con alternativas como el Redep, que busca otorgar a los comerciantes informales como doña Claudia un espacio en 308 módulos comerciales transitorios como quioscos, locales, cafeterías, chazas, cocinas, bodegas y carpas; los 34 puntos comerciales y las dos ferias institucionales.

Adicionalmente, existen ayudas para la creación y fortalecimiento de emprendimientos; el acceso a la ruta distrital de empleo y el ingreso a programas de formación virtual en temas como electricidad, higiene y manipulación de alimentos, contabilidad básica y formalización de empresas asociativas de trabajo.

De igual forma, el Ipes ha entregado 6.000 kits de bioseguridad a comerciantes informales y ha adelantando el sorteo de 20 carpas para mujeres que trabajen como vendedoras ambulantes con productos como artesanías, ropa, flores, misceláneos, artículos de cuidado personal, para el hogar, el estudio o la oficina, con inscripción hasta el 20 de febrero.

A pesar de ello, Claudia Esperanza mostró la otra cara de esos beneficios con claridad durante su aparición en el Noticias Caracol: producto de la pandemia, le debe varios meses de arriendo a la alcaldía, del carro de venta con el que distribuye sus productos. Si bien aseguró que tiene toda la intención de saldar su deuda, teme que si el distrito le quita el carro por no pagar “nos van a desemplear más”, sostuvo.

Polémica por respuesta de Claudia López

“Cualquiera se sale de casillas por más que no quiera las peleas, pero uno tiene límites. El límite es que no nos dan las alternativas”, manifestó la vendedora, quien se justificó por gritar a la mandataria de los bogotanos. Finalmente, le pidió a la alcaldesa “que por favor se ponga la mano en el corazón y no nos olvide. Nosotros tenemos hijos y tenemos la necesidad de trabajar y el derecho al trabajo digno”.

Esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la mandataria en las ultimas semanas. Nada más hoy volvió a los titulares por no participar en el acto celebrado en el Hospital de Kennedy para la aplicación de la primera vacuna contra el covid-19 en la ciudad. Al parecer, López prefirió quedarse en el Puesto de Mando Unificado, en la sede de la Secretaría de Salud, para coordinar todo el proceso de vacunación en los diferentes puntos de la ciudad. Esto coincidiría con el discurso que ha mantenido López en las últimas horas, al cuestionar las fotos que han publicado funcionarios como el ministro Ruiz tras las diferentes jornadas de vacunación.

Lee también: En Bogotá se registraron los primeros casos de efectos secundarios por la vacuna contra el covid-19