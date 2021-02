En Bogotá se registraron los primeros casos de efectos secundarios por la vacuna contra el covid-19

Durante el segundo día de vacunación en Colombia, comenzaron a conocerse los primeros casos de efectos secundarios producidos por el biológico de Pfizer. Se trata de cinco personas, todas reportadas por la Clínica Colombia, que asegura que los pacientes han presentado problemas leves y se encuentran estables.

Al menos así lo dijo a CM& el doctor Ricardo Herrera, gerente de la institución, quien especificó que “hubo un enrojecimiento de la piel, dos pacientes que tuvieron una subida de su tensión arterial, que fue posteriormente controlada, alguien a quien se le inflamó su garganta, que también fue controlada; y otro que hizo obstrucción de la vía aérea superior, que también fue atendida y controlada rápidamente”.

Esa última persona, agregó el director del hospital pasó a observación durante un periodo de tiempo indeterminado. No obstante, el médico ofreció un parte de tranquilidad, pues afortunadamente ninguno de los casos pasó a mayores.

Vale recordar que, de acuerdo con lo dicho en numerosas ocasiones por el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, los principales efectos secundarios de la vacuna de la farmacéutica estadounidense son el dolor, la hinchazón y el enrojecimiento en el área de aplicación, con lo que queda cubierto uno de los casos reportados por la Clínica Colombia; y fatiga, sensación de cansancio y dolor en las articulaciones y de cabeza en el resto del cuerpo.

Sobre los otros efectos mencionados, también se refirió durante una emisión del programa ‘Prevención y Acción’ del Gobierno nacional, en el que aseguró que se trata de “reacciones alérgicas, que se dan en casos muy limitados y raros con estos productos”, y que es, precisamente por estos últimos que todos los puntos de vacunación en el país cuentan con un con un espacio para “atender y actuar si se llega a dar una reacción alérgica, que como se decía, es muy raro que suceda”.

En ese sentido, agregó el funcionario durante la misma intervención, que en Colombia se están trabajando en varios mecanismos, incluido uno de registro y seguimiento, con el que los vacunados pueden regresar a los centros de salud, incluso días después, para recibir consulta y confirmar si están presentando reacciones adversas tras la imposición de la vacuna. El reporte que surge de esos casos, dijo, se entrega a la Organización Mundial de la Salud, OMS, para mantener actualizadas a todas las autoridades sobre posibles novedades.

Los hechos se presentan durante el primer día de vacunación en la capital colombiana, que inició este jueves a las 7:00 a.m., precisamente en la Clínica Colombia y el Hospital de Kennedy.

Desde antes de las 5:00 a.m., la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reportó desde el Puesto de Mando Unificado de la Secretaría de Salud, donde aseguró que la capital ya posee todos los protocolos, la logística y la indumentaria para dar inicio a la vacunación contra el SARS-CoV-2.

Las clínicas, hospitales y centros médicos bogotanos, incluidos en el primer listado para iniciar la vacunación fueron: el hospital de la Policía Nacional, el Instituto Cancerológico Nacional, el Hospital de Kennedy, el hospital Simón Bolívar, el hospital Santa Clara, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Clínica Colombia, el Hospital Militar y el Hospital Méderi.

Hacia las 7:00 a.m. de este jueves, la enfermera Claudia Benavides de la Clínica Colombia, recibió la primera vacuna contra el covid-19 en Bogotá. Se esperaba que las primeras dosis se aplicaran en el Hospital de Kennedy, sin embargo, hubo un cambio de agenda y, sin presencia de miembros de los gobiernos distrital y nacional, inició el proceso de inmunización contra el coronavirus.

“Ya se me calmaron los nervios, me siento bien, afortunada y bendecida de ser la primera y tengo la esperanza de que para todos sea lo mejor. Sentí lo normal, el ‘chuzoncito’, no dolió, en el momento me siento bien. Ahora sigo a trabajar, soy muy consciente de que toda vacuna da mas beneficios que riesgos”, le dijo Claudia Benavides a Noticias Caracol.