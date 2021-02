Policía, aparentemente en estado de embriaguez, atropelló a una empleada del Distrito en Bogotá

Los hechos fueron registrados por un ciudadano que se encontraba haciendo una transmisión en vivo para un grupo de Facebook. Vía: Facebook Street Brothers

En la noche de este miércoles 17 de febrero se presentó un accidente de tránsito en la avenida Primero de Mayo con carrera 68, donde un policía, en aparente estado de embriaguez , se vio involucrado tras arrollar a una mujer que cumplía con sus labores como funcionaria de la Unidad de Mantenimiento Vial .

De acuerdo con los testigos, el hombre conducía el vehículo gris con exceso de velocidad y no se percató de la presencia de la mujer que se encontraba en el lugar, quien era la encargaba de dar vía a los carros que pasaban por el sector de la localidad de Kennedy, mientras sus compañeros cumplían con labores de ‘reparcheo’ en el asfalto, y la embistió.

Inmediatamente, las personas que estaban en el sitio del incidente no solo se acercaron a la mujer para auxiliarla, sino que también detuvieron al conductor para evitar que este pudiera emprender la huida.

El hombre descendió del coche y dejó ver que no estaba en condiciones para manejar , pues ante el reclamo de los presentes, no podía responder de manera fluída y esto hizo pensar que posiblemente estaba borracho, no obstante, al subirse nuevamente al vehículo por la confusión y la dificultad para mantenerse de pie, confirmaría las sospechas.

Una vez llegaron al lugar las autoridades correspondientes, se pudo constatar que efectivamente era un funcionario de la policía ya que portaba algunas prendas características.

“Al verificar al conductor que estaba allí y que había causado el accidente, resultó ser un policía activo”, afirmó el coronel Herbert Benavides, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, en CityTv.

Ante la negativa del conductor por realizarse la prueba de alcoholemia, a pesar de que fue subido a una patrulla para que soplara como lo indica el procedimiento, este no colaboró y fue trasladado a un centro médico para una prueba de sangre.

“Nosotros ya tenemos el proceso disciplinario y si obviamente la prueba resultara a dar positiva, pues se pasará esta información a la justicia que corresponde”, confirmó el coronel.

Por su parte, el hombre que estaba grabando el video, pues estaba realizando una transmisión en vivo para un grupo de Facebook llamado Street Brothers, donde se encontraba reportando las labores del distrito, dio su versión de los hechos.

“Nos taparon tres huecos esta semana y estábamos en plena transmisión sobre la primera de mayo con 68, cuando un carro atropella a una de las chicas que está con la paleta dando vía. Seguimos transmitiendo, auxiliamos a la chica, y cuando se baja el señor del vehículo se ve en sus prendas que es policía y que viene algo tomado”, señaló para el mismo medio, ‘Fuchi’, como es conocido dentro del grupo.

Ante los reproches de las personas que presenciaron el infortunado accidente hacia el conductor, el ciudadano dejó un mensaje de responsabilidad puesto que como indica la ley, está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol. “Alcohol y gasolina no se mezclan jamás y es triste ver que personas como él afectan la imagen de la policía nacional”, concluyó.

La mujer fue atendida por el personal de salud y se recupera satisfactoriamente, mientras tanto, el hombre fue remitido a un centro asistencial para practicarle la prueba y, de acuerdo con las autoridades, se abrirá la respectiva investigación disciplinaria en su contra para determinar el grado de responsabilidad en el accidente.

