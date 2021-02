“Me hace temer por mi vida”: joven bogotana denuncia con videos que un desconocido la está acosando

Foto: capturas de video

Con lágrimas en los ojos y un claro estado de alteración, Lorena Arce, una joven deportista y modelo colombiana, ha denunciado a través de sus redes sociales que es víctima de acoso sexual por parte de un desconocido desde hace varios meses. El hombre, que aparentemente es un seguidor de la joven, le envía videos, se hace pasar por un familiar para acercarse a ella y se estaciona en frente de su casa por varios minutos.

Este miércoles 17 de febrero, la deportista Lorena Arce publicó una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram en las que mostraba a un hombre que, al parecer, estaba fuera de su casa; sin embargo, como la publicación no venía acompañada de una explicación, muchos no entendieron quién era el hombre y por qué ella lo estaba publicando.

Foto: capturas video

Por esta razón, Arce decidió borrar las historias y publicar un IGTV en su perfil en el que decidió explicar a sus más de 480 mil seguidores por lo que está pasando. El video de poco más de dos minutos titulado “ME ESTÁN ACOSANDO”, ya alcanza más de 110 mil reproducciones.

“Amigos, elimino las historias anteriores para compartir con ustedes una situación que estoy atravesando y que me hace temer por mi vida, mi integridad y por cualquier cosa que pueda pasarme”, empezó a detallar la joven en su video.

En seguida, Arce empezó a explicar que es víctima de acoso por parte de un desconocido. “Hace meses una persona me está acosando, un hombre, al cual yo no conozco, con el cual nunca he entablado ningún tipo de relación o conversación , se ha hecho pasar por familiar mio para que lo dejen ingresar a lugares en los que me encuentro”.

Según la víctima, quien al parecer no vive en Bogotá, el hombre llega hasta su casa y a lugares a los que ella viaja, “hasta cuando he ido a Bogotá, cuando he viajado a otras ciudades ha llegado allá”. Todo habría empezado por un mensaje que el sujeto le envió manifestándole su admiración, “pero eso pasó de admiración a obsesión”.

“Me envía videos y fotos cada hora por el único canal que tiene comunicación y es un correo público y llegan a la bandeja de spam, de resto todos los usuarios o cuentas creadas las he bloqueado, sin embargo no para”, detalló la modelo en la publicación.

Arce genera contenido para sus redes sociales sobre su estilo de vida saludable, ya que la joven practica deportes como fútbol y ciclismo, y ha publicado videos sobre rutinas de ejercicio y recetas saludables.

La joven expresó que sabe que él no tiene buenas intenciones, pues se ha acercado a ella encapuchado cuando la encuentra sola, “alguien con buenas intenciones no se acercaría a mí solo dejando ver sus ojos”.

<b>No estoy sola y estoy haciendo todo lo necesario para acabar con esta situación. Cualquier indicio de acoso no es mínimo, un mensaje o una acción debemos tenerlo en cuenta para evitar estas situaciones.</b>

Por otro lado, la joven modelo también aseguró que ella ya colocó la respectiva denuncia ante las autoridades, pero como el proceso puede ser demorado decidió hacer la alerta en redes sociales porque teme por su vida. “Quiero dejarles claros que los primeros mensajes que me enviaba eran de admiración, de amor, de que me amaba y que me quería conocer. Pero el último mensaje que me envió hoy (17 de febrero) a las 2:08 de la tarde, luego de que la policía se lo llevara fue un mensaje de ‘cuídese mucho’ en tono de amenaza”.

Lorena Arce colocó el mensaje en video que le envió el presunto acosador, identificado por la Policía Nacional como Diego Armando Vargas Martínez, en el que le dice “tal vez hoy en la noche te decidas, no quiero un reproche, quiero que seas mía”. Arce explicó que, hasta ahora se enteró del nombre de este hombre, pues él le escribe desde perfiles con nombres falsos y fue gracias a que los uniformados que lo alejaron de su casa le pidieron sus documentos de identificación.

Lorena Arce denuncia que desconocido la está acosando

“Esta es la única manera que tengo de hacer público esto, la justicia en Colombia es algo muy demorado o nunca pasa nada” , denunció la deportista. Después agregó otro de los videos que le ha enviado el sujeto en cuestión quien le dice: “Lorena, en serio, hacer el amor (risas), o visitar un karaoke”, acto seguido Vargas saca un dulce que tiene en la boca y se lo ofrece.

En la publicación, Lorena describe que la última situación de acoso, ocurrida este miércoles, fue la que publicó inicialmente en sus historias. El presunto acosador llegó “a mi residencia haciéndose pasar por el paseador de mi mascota”, así que ella habría llamado a las autoridades y, por fin, supo el nombre real del personaje para interponer la denuncia.

<b>Menciona frases que quiere hacerme suya sí o sí, que me desea, me hace temer por mi vida y mi integridad.</b>

Finalmente, Lorena Arce destacó que se ha enterado que el hombre tiene unas sobrinas pequeñas a su alcance, razón por la que también teme por ellas. “Es un enfermo depravado y me da aun más temor que tiene niñas que son sus sobrinas a su alcance”, puntualizó. Su video ha sido compartido por varios usuarios de la red social y comentado por varias personas que le manifiestan su apoyo, entre las que destaca Aida Victoria Merlano, quien sería amiga de Arce.

