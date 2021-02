La única forma de volver a la normalidad es vacunándose, confirma médico genetista de la Universidad Nacional

El médico genetista Juan José Yunis.

Tras la iniciación de la jornada de vacunación que comenzó en Colombia, el doctor Juan José Yunis, médico genetista de la Universidad Nacional, afirmó que ante el contexto en el que la humanidad se ve envuelto, por el Covid-19, lo ideal es vacunarse, puesto que si el ser humano lo hace, tendrá en su cuerpo la reacción rápida para destruir al virus y así evitará las ya conocidas complicaciones que han sido mortales para millones de humanos.

“Si yo me vacuno mi sistema inmune va a reaccionar muy rápido para destruir el virus, evito complicaciones que me lleven a un hospital, o a la muerte, y no me convierto en transmisor e infecto a otros”, explicó el experto por medio de una intervención para el Ministerio de Salud.

Asimismo, el también profesor, argumentó que el hecho que el inmunizante hubiese sido fabricado o hallado en tiempo récord, no es excusa alguna para no vacunarse , puesto que el trabajo que ha sido realizado por varias compañías de la industria farmacéutica y diversos centros de investigación fueron desarrollarlas en medio de avances tecnológicos de última generación y, además, han logrado tener un conocimiento amplio de sus efectos.

“La tecnología que se está usando viene siendo investigada desde hace unos 20 o 30 años, mucha de ella ha sido usada en terapia génica. Esa tecnología también se ha usado en el desarrollo de la vacuna contra el ébola, y todo ese conocimiento acumulado ha servido para hacerle frente a una crisis global”, subraya el doctor Yunis.

Para el coordinador de la Maestría en Genética Humana de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), las vacunas no deberían causar en la población ninguna alerta o alarma porque la investigación biomédica se basa siempre en no generar daño a las personas. Al respecto, recuerda que con la nueva tecnología ya no es necesario introducir un organismo completo, como un virus, para generar respuesta inmune, pues con una pequeña molécula basta.

De acuerdo con lo informado por el diario El Espectador, Yunis indica que algunas de las vacunas que llegarán a Colombia se componen de una pequeña cadena de ARN mensajero que hace que el sistema inmune reconozca al nuevo coronavirus como algo extraño y cree anticuerpos y linfocitos T (células del sistema inmune), de manera que cuando la persona se vea expuesta al virus ya tenga defensas y pueda combatir la enfermedad.

“Lo que traen estas vacunas son fragmentos pequeños de la información genética del virus en forma de ADN o RNA, para que una vez tenga contacto con el sistema inmunológico las reconozca y así genere presencia de anticuerpos para combatir el agente infeccioso, y cuando llegue el virus, el cuerpo lo combata”, argumentó el médico.

Por último, el profesor Yunis aclaró todas las especulaciones que han surgido en el año de pandemia respecto a la vacuna y afirmó que no es posible que el fragmento de ARNm de las vacunas se integre al genoma de la persona.

“Las vacunas con esa tecnología no lo pueden modificar, no va a volver estériles a las personas, no va a producir malformaciones, solo va a inducir la producción de anticuerpos contra una proteína específica del virus para que cuando la persona tenga contacto con el virus real lo neutralice rápidamente”, sostuvo el profesor.

Además, indicó que son esperables ciertos efectos secundarios que ocurren con cualquier vacuna, como dolor donde la aplican, enrojecimiento, algo de calor, sintomatología como la de la gripa, dolor muscular, fiebre, y muy pocos casos de reacciones alérgicas que son manejadas de manera inmediata. Sin embargo, hizo una invitación a inocularse tan pronto tenga el acceso.

“Invito a toda la población a que tan pronto tengan la disponibilidad de aplicarse la vacuna, de acuerdo a la programación que se tiene establecida, lo hagan. Esta es la única forma para generar inmunidad en el país y que podamos volver a tener contacto” , destacó el experto.

