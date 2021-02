No más pico y cédula en Bogotá a partir del viernes

Pico y cédula en Bogotá. Foto de referencia.

De acuerdo con una entrevista a la mandataria Claudia López en Blu Radio, tras la llegada de las 12 mil vacunas para Bogotá y la eliminación de la obligatoriedad en la toma de temperatura y el uso de tapetes desinfectantes como protocolos de bioseguridad en los centros comerciales y demás establecimientos, indicó que desde la alcaldía se estudiará la posibilidad de suspender la restricción de pico y cédula que es aplicada para en el ingreso a supermercados y centros de abastecimiento alimentario en la capital.

“Esa medida está vigente hasta el 19 de febrero y yo pensaría que, como va, (...) esperaría que no la continuemos”, dijo la alcaldesa tras afirmar que evaluarán qué otras medidas se podrían tomar.

Al no contemplar la renovación de dicha medida, la mandataria local indicó que eso no significa un relajamiento en las medidas preventivas, pues a pesar de que ya no se hagan ciertos protocolos de higiene a la entrada de un establecimiento, será responsabilidad individual el cuidado en cada ciudadano.

La alcaldesa también dijo que a lo largo de la pandemia se han venido conociendo qué medidas pueden ser efectivas para controlar los contagios y esta no lo es. Por lo que agregó que, “en vez de tomar la temperatura, por ejemplo, los vigilantes deben exigir usar bien el tapabocas. Hemos ido aprendiendo a medida que avanza la pandemia”.

A pesar que la alcaldesa espera que la medida restrictiva no continúe, detalló a la emisora que así la cifra de ocupación de camas en las Unidades de Cuidado Intensivo se encuentre en el 63% , el número de personas que ingresa diariamente a las UCI sigue siendo alto, pues hizo el comparativo con la ola valle que fue el septiembre de 2020, la cual llegó a las 800 personas por día, frente a la actual en la que ingresan cerca de 1.120 personas, lo que para la mandataria todavía es un índice muy alto.

Por otro lado, en medio de la entrevista, la alcaldesa habló de una tendencia al alta de pacientes que solicitan camas de UCI, pero no por covid sino por otras patologías, las cuales, señaló la mandataria, podrían ser por enfermedades de secuelas de ha dejado en pacientes que en algún momento fueron positivos de covid.

“Está pasando lo siguiente, tenemos más solicitudes de UCI, no covid que covid. Hay mucha gente, está surgiendo como una nueva categoría de enfermos críticos que necesitan UCI, y se trata del paciente excovid, el que estuvo intubado o antes en la UCI y tuvo una larga estancia, pero que al final queda muy averiado y afectado, tan afectados que luego vuelven a estar en la UCI, y ya no porque estén contagiados de covid, sino porque la enfermedad los dejó muy deteriorados”, afirmó la alcaldesa a Blu Radio.

La mandataria local también habló de la posibilidad que Bogotá ceda algunas de las vacunas para el departamento del Amazonas, pues señaló que estuvo mirando algunos datos e indicó que supo que en el momento son cerca de 350 personas las que hacen parte del cuerpo medico de esta zona del sur del país, por lo que indicó en entrevista con la emisora, que de ser necesario Bogotá podría ceder algunas de sus dosis.

Manifestó que, a pesar de que ella no es quien puede tomar la decisión, sino que eso lo hace el Ministerio de Salud, estaba dispuesta a dar las dosis necesarias para completar por lo menos las dosis para el personal médico de las Amazonas, quienes, según López, si tiene confirmada la presencia de la nueva variante o cepa brasileña.

“Son solo 350 personas del cuerpo médico, ellos si tiene confirmada la presencia de la nueva cepa, si bien eso significa quitar una dosis para personal médico de Bogotá, la gente no sabe lo importante que es cuidar la vida de un internista que trabaja allá, que puede salvar otras vidas con su labor”, sostuvo la alcaldesa.

