Comienza la vacunación contra el covid-19 en Colombia

Este 17 de febrero comienza la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en Colombia. La inmunización comenzará en el departamento de Sucre, con la inmunización de la enfermera Verónica Machado, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo, quien recibirá el primer biológico contra el virus.

Con la agenda revelada por el Gobierno Nacional, el presidente Ivan Duque, junto con parte de su gabinete, hará presencia en Sucre, en donde se hará la inauguración oficial al plan de vacunación con la inmunización de Machado, después de esto, se iniciará con el proceso de aplicar las primeras dosis al resto de personal de la salud de la ciudad.

Aquí le contamos el minuto a minuto de lo que se vivió en el lugar:

Luego de que el Presidente, Ivan Duque, anunciara que iba en camino a Sucre para estar presente en el momento en el que se aplicara la primer vacuna a la enfermera Veronica Machado, el gabinete del Gobierno hizo los preparativos para dar inicio, oficialmente, al Plan de Vacunación en Colombia.

Hacía las 9:15 de la mañana de este 17 de febrero se aplicó oficialmente la primer vacuna contra el covid-19 a la enfermera Veronica Machado.

Posterior al momento histórico, el Presidente Ivan Duque se pronunció, desde Sucre, y aseguró que, “Con la aplicación de la primera vacuna contra el covid-19 a Verónica Machado, enfermera jefe de la UCI del Hospital de Sincelejo, Sucre, marcamos un hito, porque iniciamos la batalla definitiva contra esta pandemia e iniciamos la reactivación segura en nuestro país”, confirmó el mandatario.

Además, aprovechó el momento para hacer un homenaje a las víctimas mortales que dejó el virus en el último año, “Esperamos que este nuevo capítulo que se inicia, sea para salvar aceleradamente vidas en nuestro territorio, este día marcará una nueva oportunidad para nosotros. El proceso de vacunación masiva, segura y gratuita debe ser un propósito de unidad nacional”, comentó Duque.

Por su parte el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que este es el reto más grande que un Gobierno ha tenido en la historia del país, “tenemos el reto de salud pública más importante de las últimas décadas en Colombia: enfrentar y derrotar al covid-19. Es la última etapa que nos queda y debemos seguir adelante.”, confirmó Ruiz.

¿Quién es Veronica Machado?:

Machado, quien estudió enfermería en la Universidad Metropolitana de Barranquilla y tiene más de 23 años de experiencia, se destacó durante la pandemia por persistir en su trabajo, por motivar a su equipo cuando la mayoría se infectó por el virus y cuando otros empezaron a renunciar debido a la presión del momento, a pesar de todos los obstáculos que vivió durante la crisis, la enferma siempre estuvo presente para sus pacientes.

En una entrevista con la periodista Vicky Davila, la enfermera contó cómo vivió el último año trabajando por salvar vidas, “Varios compañeros se enfermaron estando de turno conmigo. Uno los veía padecer, sufrir. Es difícil. Tengo una niña de 17 años. Me tocó educarla, me tocó tenerla separada en una habitación para protegerla. Yo en mi cuarto, ella en su cuarto, hablando por WhatsApp por miedo al contagio”, comentó Machado.

Cuando recibió la noticia de que sería la primer persona en ser vacuna covid-19 se alegró por pensar en que, por fin, podrá volver a abrazar a sus familiares, “Es un reto que tengamos la vacuna en menos de un año después de este virus. Estoy confiada y pienso que es una oportunidad que me están brindando. Gracias a Dios nunca me contagié, nunca tuve un síntoma. Es una dicha y un honor que me voy a colocar la vacuna. Representa una esperanza de recuperar la normalidad, la vida antes de la pandemia, recuperar el encuentro familiar, dar un beso”, aseguró en su diálogo con Vicky Dávila.





Además de Sincelejo, en Montería también se aplicarán las primeras dosis de la vacuna.

Esta fue el momento en que llegaron las vacunas contra el COVID-19 a Colombia. - Colprensa.

¿Por qué Sincelejo y Montería fueron elegidas para arrancar la ruta de la vacunación?:

Se eligió a Montería y Sincelejo para iniciar el Plan Nacional de Vacunación, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque en estos lugares se encontró un componente simbólico en el que se podría reconocer al país desde la diversidad de sus territorios y así alejarse de la mirada centralista en la que se destacan las mismas ciudades de siempre.

“Tener una ciudad donde se presentara una afectación y que la integración entre departamento y municipio fuera importante. Sincelejo fue una ciudad muy relevante en esto; partió de tener algunas dificultades, pero logró una concertación absoluta entre Gobernación y Alcaldía, una unidad muy importante entre las EPS e IPS”, aseguró el Ministro.

Pero, sobre todo, porque Sucre fue el lugar en el que mejor se reaccionó a la pandemia y en donde, en tiempo récord, se montó la ruta de vacunación a nivel departamental, se corroboró que en ese lugar se ha logrado establecer una “confluencia absoluta” entre autoridades de las entidades territoriales (alcalde y gobernador), EPS, IPS y el Ministerio de Salud.

“Ser el punto de partida de la vacunación en el país es una responsabilidad para la que nos hemos preparado. En junio no teníamos capacidad para hacer pruebas y ahora llevamos más de 80.000. Pasamos de 139 camas UCI a 215 y nunca tuvimos nuestro sistema colapsado. Ahora, la capacitación, la infraestructura y pedagogía ciudadana nos permitirá tener, seguramente, un proceso de vacunación exitoso”, comentó en entrevista para El Colombiano el secretario de Salud de Sucre, Juan Carlos Granandos.

Mientras que en Montería, además de avanzar con el plan piloto de reactivación económica, es la ciudad del país más cercana a la inmunidad de rebaño, según un estudio de Seroprevalencia. En este lugar, la primera en vacunarse será la médica intensivista Clara Inés Patiño, quien trabaja para el hospital San Jerónimo y lo hará en el Camu Vida Sinú, porque es la entidad competente para la vacunación en el municipio de Montería.

Montería. 16 de Febrero del 2021. Llegan las primeras vacunas contra el Covid-19 a Montería. (Colprensa - Captura Twitter)

El 16 de febrero en horas de la tarde, se confirmó la llegada de las primeras 1.332 vacunas a Monteria, “Este avión llegó cargado de esperanza con la que iniciaremos mañana el proceso de vacunación, salvaremos vidas y lograremos hacerle frente a la pandemia del covid-19”, comentó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez.

La Alcaldía de Montería explicó que, en la medida en que se vayan recibiendo nuevas vacunas, se iniciará también con el proceso de agendamiento de nuevas citas priorizadas para empezar con la vacunación del resto de personas que se encuentran en la etapa 1 del plan de vacunación.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comentó que, “Hemos querido hacer esto de una manera ordenada y extensiva, para que se distribuya por todo el territorio nacional, y eso implica un esfuerzo muy grande de parte nuestra para llevar ultracongeladores”, aseguró el funcionario, bajo esos criterios, Ruiz advirtió que la vacunación en el país se organizará de la siguiente manera:

Miércoles 17 de febrero:

Sincelejo

Montería

Jueves 18 de febrero:

Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Cartagena

Barranquilla

Cundinamarca

Viernes 19 de febrero:

Riohacha

Cúcuta

Pereira

Armenia

Manizales

Valledupar

Sábado 20 de febrero:

Pasto

Popayán

Tunja

Neiva

Buenaventura

Ibagué

Lunes 22 de febrero:

Yopal

Florencia

Arauca

Quibdó

Mocoa

Villavicencio

Martes 23 de febrero:

Inírida

San José del Guaviare

Santa marta

San Andrés

Puerto Carreño





