A primera enfermera inmunizada le pagan su sueldo a ‘cuentagotas’

La enfermera Verónica Luz Machado Torres, de 46 años, la primera vacunada en Colombia contra el covid-19, habló sobre la crisis del sector salud en el país, que tiene en total abandono a muchos profesionales de la salud de la primera línea.

Machado Torres se quejó de manera pública y dijo que hay una crisis que afecta a muchos profesionales de la salud.

No es un misterio que todos los que hacemos parte del sector salud aquí en Colombia y cuando estamos vinculados en el sector público tenemos atrasos en los salarios.

Según su relato, recogido por Semana, la enfermera entró a trabajar hace tres años al hospital en medio de una dura crisis por las demoras de los pagos en su salario, pues la institución de salud pública estuvo intervenida.

Cuando yo ingresé aquí al hospital, antes de la intervención me llegaron a deber hasta 6 y 7 meses de salarios.

Reconoció que la actual gerente del hospital ha hecho un esfuerzo para pagar cumplido y en este momento solo le deben dos meses de salario.

Actualmente, yo podría decirle que vamos caídos en dos meses de salario, pero todos los meses recibimos un mes. Ahora en enero es un mes que no recibí.

Así fue la vacunación de Machado

Este miércoles 17 de febrero comenzó la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en Colombia. A las 9:17 a. m., la enfermera Verónica Luz Machado Torres fue vacunada contra el coronavirus, este hecho que muchos califican como “esperanzador” e “histórico” sucedió en Sincelejo, Sucre. La enfermera jefe ha evidenciado su felicidad por ser la primera vacunada así como su confianza en el biológico.

Un día antes de ser vacunada, Machado habló con Vicky Dávila en Semana sobre las emociones en ese momento al saber que pronto sería la primera colombiana inmunizada contra la pandemia. Verónica confirmó que confía plenamente en la vacuna, “que tenga miedo de que me pase algo después de aplicarme la vacuna, no. Yo confío en la ciencia, es un reto que ya tengamos la vacuna y estoy tranquila”.

Sin embargo, en Caracol Radio, Machado resaltó que sabe que puede tener efectos secundarios. “En el documento que firmé especifica los efectos secundarios que puede tener la vacuna, puede ser malestar general o cefalea. Nada del otro mundo”, explicó.

Por otro lado, la enfermera agradeció que le dieran la oportunidad de ser la primera inmunizada en el país y resaltó que ha estado arriesgándose todos estos meses al contagio en la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo, donde ha vivido con temor y tristeza la muerte de cada paciente a causa de la pandemia.

<b>La vacuna significa tener la oportunidad de seguir con vida y tener salud. Verónica Machado en RCN Radio.</b>

“En los últimos tres años he trabajado en la UCI. (...) La experiencia de esta pandemia me ha marcado, al principio yo tenía temor porque no sabía qué hacer, nos daba miedo acercarnos a un paciente a pesar detener los elementos de bioseguridad, es duro vivir un turno en el que se te mueren dos o tres pacientes seguidos, es algo muy doloroso”, resaltó con la voz entrecortada.

Machado también resaltó que en las UCI de los hospitales los médicos luchan por salvar a todos los pacientes, razón por la que les toman cariño y eso hace más difícil cada muerte; sin embargo, cada paciente recuperado los llena de felicidad.

Presidente de Colombia, Iván Duque, junto a Verónica Machado, la primera colombiana vacunada contra el COVID-19 en el Hospital Universitario de Sincelejo. Cortesía Presidencia de Colombia/ Brochure via REUTERS ATTENTION EDITORS: THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO FILES.

Por otro lado, horas antes de ser vacunada, la enfermera habló en RCN Radio y resaltó que desde muy temprano todo estaba preparado en el Hospital Universitario de Sincelejo, lugar en el que ella trabaja y donde se abrió oficialmente el Plan Nacional de Vacunación este miércoles y recordó que con el inicio de estas vacunas se espera que la tasa de contagios y muertes disminuya.

“Estoy tranquila y feliz. Este es un día histórico para el pueblo colombiano, para todos los que hacemos parte del personal de la salud y que estamos en la primera línea batallando contra la pandemia”, aseguró Machado.

La enfermera de Sucre contó que la noticia de ser la primera persona vacunada también fue una sorpresa para ella, pues se enteró justo cuando el presidente Iván Duque hizo el anuncio en el programa Prevención y Acción. “Me sorprendí porque no sabía que sería elegida, en el hospital me pidieron que grabara un video, pero no me dijeron que sería vacunada, por lo que me entero cuando el Presidente hace el anuncio”, dijo a la emisora.

Con Semana, Verónica Machado también habló sobre la situación que vivió en su casa durante el último año, aseguró que tuvo que alejarse de su hija, pues le daba miedo que su exposición al virus en su trabajo afectara a la joven. “Tengo una hija de 17 años, me tocó educarla, concientizarla de la situación, esto me obligó a tenerla aislada de mí, porque me daba miedo de llegar con el virus y no me acercaba a ella. Ella me apoyó y sabe que tiene que estar en su cuarto cuando yo llego y por muchos meses nos vimos por videollamada a pesar de estar en la misma casa, cada una en su cuarto”, relató.

Finalmente, Machado invitó a los colombianos a no creer en los mitos y noticias falsas sobre las vacunas. “Les digo que estén tranquilos que confíen en la ciencia, en la vacuna, y en esta oportunidad que nos está dando el gobierno para aplicárnosla, que no tengamos miedo”, aseguró.

Le puede interesar

Los gemelos de Alejandro Riaño tuvieron que ser hospitalizados

En Montería continúa este miércoles el Plan Nacional de Vacunación