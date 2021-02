Los gemelos de Alejandro Riaño tuvieron que ser hospitalizados

Alejandro Riaño y sus recién nacidos. Foto: Instagram alejandroria

En la noche del pasado 9 de febrero, nacieron Antonio y Agustín, los hijos gemelos del humorista Alejandro Riaño , mejor conocido por su personaje de Juanpis González, y su esposa María Alejandra Manotas. Sin embargo, por medio de su cuenta de Instagram, Manotas reveló ante sus seguidores que los bebés fueron hospitalizados en incubadora desde el pasado viernes.

“Aparezco por aquí después de varios días de estar desaparecida. En parte, obviamente, porque estoy en mi maternidad”, inició la madre de los gemelos en sus historias, quien le respondió a sus seguidores las preguntas relacionadas con los bebés que no aparecían desde hace cinco días en las redes de la arquitecta.

“Imagínense, ellos llegaron aquí el jueves a la casa con nosotros y el viernes, lastimosamente, nos tocó volverlos a llevar a la clínica y han estado hospitalizados desde ese día en incubadoras ”, dijo la también deportista por medio de su Instagram, quien también anunció que el martes 16 de febrero se llevó a los niños a casa.

Además, Manotas ultimó detalles de lo que fueron los días con sus bebés hospitalizados. “Ha sido un boleo horrible, cada dos horas me toca ir, darles de comer, volver a mi casa, volver a ir, o sea, el boleo es tremendo. En las noches me toca sacar leche; gracias a Dios la lactancia está funcionando maravilloso y bueno, nada, pasaba a contarles que pues estoy muy feliz porque hoy por fin vuelven mis bebés”, dijo la mamá de Matilda, su primera hija con el humorista Riaño.

Manotas también dijo que la razón por la que los bebés fueron internados fue por un problema en la sangre. “El viernes fuimos a hacerles unos exámenes de sangre -mi instinto maternal- los vi muy amarillos y pedí que les hicieran exámen de bilirrubinas”, dijo la madre, quien aseguró que los exámenes salieron muy altos en ese aspecto.

“La pediatra me pidió que los llevara para que les pusieran una lámpara de luz parecida a una cámara de bronceo. (...) No es nada grave, no están enfermitos, fue simplemente para prevenir que algo pudiera pasarles ”, contó y agradeció los mensajes de aliento de los seguidores.

Horas después, mostró un video en el que está con su hija mayor, Matilde, en su habitación. En el mismo, Manotas tiene a uno de sus pequeños recostado en su pecho. Según sus seguidores, esto quiere decir que los niños ya se encuentran en casa con su padre, su madre y su hermana.

Riaño volvió a generar tendencia con su papel de ‘Juanpis González’ al parodiar la escena que protagonizó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el pasado 11 de febrero, cuando caminaba por una calle del centro de la capital y tuvo un choque con una vendedora ambulante.

Todo ocurrió porque la vendedora le reclamó a la mandataria por no dejarlos trabajar, a lo que López le respondió: “Ahí están trabajando, sumercé”. La ciudadana le respondió que “hiciera algo” y que “cuándo los iba a ayudar”. A estos cuestionamientos la alcaldesa le respondió en repetidas ocasiones: “trabaje juiciosa” y siguió con la explicación de la nueva iniciativa contra el COVID-19 en la capital del país.

El polémico gomelo usó un vestuario muy parecido al que llevaba puesto López y así emprendió su camino explicando cómo podían hacer fiestas clandestinas. En su recorrido, Juanpis va acompañado de dos guardespaldas, cuando un vendedor ambulante lo increpa a lo que el humorista responde: “Trabaje que ahí está trabajando, vaga, trabaje. Mire que no hay mercados solidarios y no me hable de comida”.

Al final del video, el comediante incluyó una escena ficticia en la que sus dos supuestos escoltas se acercan a la persona que interpreta a la vendedora para “callarla” a las malas con patadas y finalmente, la dejan tirada en el suelo.

