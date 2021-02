Las críticas de Ángela María Robledo y otros políticos colombianos a la llegada de las vacunas

Ángela María Robledo. / Colprensa

La llegada de las 50.000 vacunas de Pfizer a Colombia también tuvo sus detractores esta tarde, representados principalmente en la congresista Ángela María Robledo, quien a lo largo de este lunes 15 de febrero publicó, a través de su cuenta de Twitter, un par de críticas a la forma en la que el Gobierno nacional presentó el arribo.

En un primer lugar, la parlamentaria que recientemente renunció al movimiento Colombia Humana, expresó: “ Están locos si creen que Iván Duque cumplirá su Plan de vacunación . En noviembre anunció que llegarían 5 millones de vacunas en febrero del 2021. Hoy llegan tan sólo 5000!! Como suele hacerlo, Iván Duque le miente de nuevo a Colombia”.

No sobra señalar que en realidad se trata de 50.000 dosis y que, aunque la congresista no llegó a rectificarlo a través del mismo medio de forma directa, sí queda claro cuando, seis horas después, presentó el número de biológicos que llegarán a cada uno de los territorios seleccionados para dar inicio al Plan Nacional de Vacunación con la primera entrega.

Dicha información tampoco quedó exenta de opinión por parte de Robledo, quien aseguró que la misma “ no produce esperanza presidente Iván Duque. Esta información produce vergüenza! ”.

Finalmente en una última intervención, la representante dejó ver con un poco más de claridad las razones por las que critica la llegada de un número tan bajo de vacunas al cuestionar al presidente: “en vez de andar celebrando 50.000 dosis, que ni alcanzan para vacunar a la mitad de médic@s del país, debería estar trabajando en recuperar el tiempo perdido; en la 2da ola murieron el doble de trabajadores de la salud, ¿llega una 3ra y el país igual de desprotegido?”.

Vale mencionar que, si bien Robledo no recibió respuesta alguna de sus compañeros en el Congreso de la República, o de algún otro personaje de la política colombiana en general, tampoco fue la única que dirigió críticas al contexto en el que llegan las vacunas al país.

También lo hizo, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, quien en primer lugar cuestionó la foto con la que el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, celebró el hecho, asegurando que está “muy bien porque algunos colombianos, ojalá del sector salud, puedan vacunarse. Pero no deja de ser una desfachatez estos signos de victoria cuando se ha llevado el país a los más altos contagios y muertes en el mundo y cuando somos de los últimos en iniciar una vacunación débil”.

Posteriormente, el líder de izquierda señaló que: “Hicieron coincidir la llegada de algunas vacunas con el reporte del DANE sobre la situación económica”. Como resaltó Petro en su trino, la misma se desplomó casi un 7 por ciento, pero presentó crecimientos en el sector financiero y la compra estatal de armas.

El también senador Jorge Enrique Robledo, por su parte señaló: “Saludamos la llegada del primer lote de vacunas, pero no comienza una ‘vacunación masiva’, porque 50.000 vacunas no son una cifra masiva. No olvidemos que somos el país 79 en iniciar la vacunación”; mientras que otros líderes como Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Rodrigo Londoño, Angélica Lozano y Aida Avella guardaron silencio sobre el tema, al menos en redes sociales.

Sin mencionar directamente las críticas, el presidente Iván Duque pidió esta tarde durante la ceremonia de recepción de las vacunas “ que este sea un proceso en el que no estén presentes las diferencias políticas ni ideológicas, no es momento para demagogia, populismo o fracturas , ni para críticas insensatas, aquí todos tenemos que salir adelante. Que este sea el año de la vacunación masiva y de la reactivación segura”.

Lee también: Este miércoles 17 de febrero comienza la aplicación del Plan Nacional de Vacunación: Conozca las ciudades a las que llegará el biológico