Con gases lacrimógenos, Esmad desalojó a estudiantes de la Universidad del Cauca que exigían ‘matrícula cero’

Protestas de estudiantes de la Universidad del Cauca en el centro histórico de Popayán. Foto: @acab_colombia.

Decenas de estudiantes de la Universidad del Cauca, que se encontraban protestando en inmediaciones de centro histórico de Popayán y, otros cinco jóvenes que se encadenaron a la puerta de la Alcaldía, fueron desalojados tras realizar un plantón en el cual solicitaban la instalación de la Mesa Interinstitucional para garantizar recursos de ‘matrícula cero’.

De acuerdo con las denuncias de algunos manifestantes, el plantón y el encadenamiento de los jóvenes se realizaba de manera pacífica, cuando un Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegó a lugar para obligarlos a retirarse, ya que los estudiantes pretendían instalar una carpa para hacer atención a los jóvenes que se encontraban encadenados, informó RCN Radio.

Asimismo, según lo informado por Caracol Radio, los estudiantes señalaron que la protesta se realizaba de manera pacífica, pues deseaban buscar una solución a la problemática, sin embargo, afirman que fueron evacuados de manera violenta con gases lacrimógenos.

El comandante de la policía Metropolitana de Popayán, el Coronel Boris Albor, señaló a la emisora que los estudiantes estaban en espacio público y que la orden fue solicitarles que despejaran el lugar, pero se encontraron con la negativa por lo que la fuerza pública tuvo que intervenir.

Protestas de estudiantes en el centro de Popayán. @acab_colombia

Por su parte, RCN Radio dio a conocer algunas denuncias de los manifestantes que afirmaron haber sido violentamente desalojados por parte de integrantes del Esmad, quienes al ver la resistencia de algunas mujeres que custodiaban la carpa, decidieron arrastrar a las mujeres del lugar.

De igual manera, la emisora informó, en medio de los hechos, un estudiante fue capturado y llevado hasta las instalaciones de la URI.

Por su parte, el líder estudiantil, José Gallego afirmó al diario El Tiempo que los jóvenes solo estaban solicitando garantías reales, pero la respuesta fue un acto violento por parte de la fuerza pública.

“Solicitamos garantías reales, ante la zozobra por el papel de la fuerza pública y las no garantías para la protesta social pacífica. Acompañamiento de Defensoría y Personería Municipal para retirar a las y los manifestantes que se encuentran en la plaza Caldas”, denunció Gallego al medio bogotano.

Por otro lado, de acuerdo con el mismo medio, el periodista Camilo Fajardo afirmó que cuando él se encontraba haciendo cubrimiento de las protestas, evidenció que el caos se desató cuando intentaban ingresar un estudiante a una tanqueta y en dicho procedimiento la fuerza pública lanzó una bomba aturdidora, impactando en uno de sus pies.

“Estaba grabando y lanzaron una aturdidora y hubo una segunda, que me cae demasiado cerca, la intento patear para alejarla y me explota, pero afortunadamente no fue grave”, explicó el comunicador a El Tiempo.

Los estudiantes, tras ser desalojados, se declararon en asamblea permanente y anunciaron además que seguirán movilizándose para exigir al Gobierno municipal que realice su aporte para el financiamiento de la matrícula.

Por último, los manifestantes le denunciaron a RCN Radio que ante los recientes hechos fue evidente que su derechos a la protesta fueron vulnerados por lo que seguirán tratando de protestas para que se garanticen los recursos que fueron prometidos en la ‘matrícula cero’ para el primer semestre del 2021.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Este miércoles 17 de febrero comienza la aplicación del Plan Nacional de Vacunación: Conozca las ciudades a las que llegará el biológico

Verónica Machado: la primera en recibir la vacuna contra el covid-19 en Colombia, es enfermera y vive en Sincelejo

Su nombre es Pfizer y vio la luz al arribo de la vacunas a Colombia