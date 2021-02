Así se jugará la séptima fecha de la Liga BetPlay 2021

Listos los encuentros de la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2021, / (Rcn Radio).

Clásicos como Deportivo Cali vs. Junior, Once Caldas vs. Atlético Nacional y América vs. Santa Fe, serán los platos fuertes de una jornada semanal que promete emociones en la tabla del rentado colombiano.

Millonarios y Pasto tendrán que remontar sí o sí luego de perder sus partidos de la sexta fecha; Jaguares, con un pie en el descenso, también tiene que mostrar resultados; clásico de Antioquia con Águilas Doradas vs. Envigado, y Medellín, en racha, tendrá segunda fecha consecutiva de local.

La fecha tendrá que lidiar con los encuentros de Champions, en donde habrá presencia colombiana, pero cabe señalar que la Liga BetPlay ha cumplido en emoción en las últimas jornadas.

Siga los pormenores en Infobae Colombia.

Lea más: Teófilo Gutiérrez lanza nuevas indirectas a las directivas del Junior de Barranquilla sobre la renovación de su contrato

Imagen de referencia para el campeón del fútbol colombiano, América de Cali, que disputará clásico ante Junior en la tercera fecha del rentado colombiano. Vía: Colprensa

A continuación, la séptima fecha del rentado colombiano.

16 de febrero

Patriotas FC vs Alianza Petrolera. Hora: 6:00 p.m. Estadio: La Independencia

Once Caldas vs Atlético Nacional. Hora: 8:00 p.m. Estadio: Palogrande

17 de febrero

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira. Hora: 2:00 p.m. Estadio: Alfonso López

Águilas Doradas vs Envigado FC. Hora: 4:00 p.m. Estadio: Alberto Grisales

Independiente Medellín vs Boyacá Chicó. Hora: 6:05 p.m. Estadio: Atanasio Girardot

Junior FC vs Deportivo Cali. Hora: 8:10 p.m. Estadio: Metropolitano

18 de febrero

Jaguares FC vs La Equidad. Hora: 4:00 p.m. Estadio: Jaraguay

Millonarios FC vs Deportivo Pasto. Hora: 6:00 p.m. Estadio: El Campín

América de Cali vs Independiente Santa Fe. Hora: 8:05 p.m. Estadio: Pascual Guerrero

Descanso: Deportes Tolima

Lea más: Guillermo Sanguinetti deja el Bucaramanga y se convierte en el primer técnico en caer en la liga colombiana

Con su triunfo 1-2 sobre el Chicó, los "Diablos Rojos" subieron al puesto 13 y ya tienen cuatro puntos, mientras que el "Ajedrezado" es último con una unidad. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del América de Colombia. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Datos de los dos primeros encuentros de la tercera fecha

A continuación la información relevante de los partidos inicialistas de la séptima jornada, aportados por Dimayor.

BARRANCABERMEJA - COLOMBIA, 03-02-2021: Juan Portilla de Alianza Petrolera y Juan Pablo Diaz de Rionegro Aguilas Doradas, disputan el balon durante partido Alianza Petrolera y Rionegro Aguilas Doradas, de la fecha 4 por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 en el estadio Daniel Villa Zapata en la ciudad de Barrancabermeja. / Juan Portilla of Alianza Petrolera and Juan Pablo Diaz of Rionegro Aguilas Doradas, figth for the ball during a match between Alianza Petrolera and Rionegro Aguilas Doradas, of the 4th date for the BetPlay DIMAYOR I 2021 League at the Daniel Villa Zapata stadium in Barrancabermeja city. / Photo: VizzorImage / Jose D. Martinez / Cont.

Patriotas vs. Alianza petrolera

Alianza Petrolera no perdió ninguno de sus últimos cuatro duelos ante Patriotas en Primera A (2V 2E); los dos más recientes finalizaron en empate.

Patriotas viene de vencer 2-1 a Deportivo Pereira, cortando una racha de seis partidos sin ganar en Primera A, en los que había conseguido un solo punto (1E 5D).

Alianza Petrolera no ganó ninguno de sus últimos 18 partidos de Primera A (6E 12D); en los últimos siete años, solo se vio una racha tan extensa sin victorias (27, Unión Magdalena, entre su campaña del descenso en 2005 y su retorno en 2019).

Patriotas promedia solo 114 pases completos en campo rival por partido en el Apertura 2021; menos que cualquier otro equipo.

Alianza Petrolera ha concedido más goles de cabeza (3) que cualquier otro equipo en el Apertura 2021.

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Once Caldas venció 2-0 a Atlético Nacional en su último enfrentamiento, en septiembre de 2020; no le gana dos duelos consecutivos en Primera A desde 2011 (3V).

Once Caldas ganó tres de sus últimos cuatro partidos de local en Primera A (perdió 1-2 ante Junior en el restante).

Atlético Nacional obtuvo dos triunfos y un empate en sus últimos tres partidos de Primera A, y en los dos más recientes no concedió ningún gol.

En siete de los ocho goles de Once Caldas en el Apertura 2021 participaron directamente David Lemos (4 goles) y/o Mender García (2 goles y 2 asistencias).

Los últimos 23 goles de Atlético Nacional en Primera A fueron anotados desde dentro del área; su último tanto desde larga distancia fue en octubre de 2020 (Deinner Quiñónes, ante Bucaramanga).

IBAGUÉ. 21 de enero de 2021. Deportes Tolima derrotó 2-0 al Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro, en juego válido por los cuartos de final de la Copa BatPlay. (Cortesía Dimayor)

También le puede interesar

Alerta en la Selección Colombia: a falta de poco más de un mes para las eliminatorias, James, Cuadrado y Ospina están lesionados

Juan Guillermo Cuadrado se pierde el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League