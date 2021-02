Teófilo Gutiérrez lanza nuevas indirectas a las directivas del Junior de Barranquilla sobre la renovación de su contrato

El ídolo del equipo barranquillero tiene incierto su futuro y se dice que tiene ofertas del fútbol argentino y brasilero. Vía: Colprensa

Uno de los jugadores más polémicos del fútbol colombiano vuelve a estar en el centro de atención, se trata del máximo referente del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, quien en constantes oportunidades ha expresado su deseo de continuar en el equipo ‘tiburon’, pero las directivas aún no le han renovado.

Su contrato vence el 30 de junio de este año y desde las redes sociales se ha presionado para que Fuad Char, dueño del equipo, alargue el vínculo con el jugador antes de que sea demasiado tarde .

‘Teo’ fue una de las figuras del partido que Junior igualó 2-2 ante Envigado por la jornada 6 de la Liga Betplay, no solo anotó uno de los goles de su equipo, sino que fue ficha clave en el ataque del esquema del entrenador Amaranto Perea. Tras terminar el compromiso, el delantero publicó una polémica historia en su cuenta de la red social Instagram que aumentó la incertidumbre en los hinchas en cuanto a su continuidad .

En ella se muestra al atacante de 35 años celebrando el gol conseguido y lo acompaña con la canción de cumbia “Me vas a extrañar”, cantada por Damas Gratis y Viru Kumbieron. Esto inmediatamente recordó que no ha renovado su contrato y que, de irse, la hinchada del Junior le echará de menos.

Esta es la imagen:

El ídolo del equipo barranquillero tiene incierto su futuro y se dice que tiene ofertas del fútbol argentino y brasilero. Vía: Instagram

Esta publicación se suma a las declaraciones que entregó días atrás para el diario El Heraldo. Allí reiteró su deseo de poder continuar en el equipo y aprovechó también para enviarle un mensaje a las directivas.

En esa oportunidad fue consultado sobre sus posibilidades de continuar en la delantera del club para lo que será un 2021 cargado de retos importantes, pues tienen la obligación de pelear por el título de liga como también de hacer una mejor presentación en la Copa Libertadores, ya que en la temporada anterior fueron eliminados en la fase de grupos.

“No me han renovado, espero en Dios. Ojalá me renueven, estoy en mi mejor momento”, dijo Teófilo Gutiérrez, quien dejó ver su intención de seguir en el equipo de sus amores. A esto añadió: “Quiero ganar un torneo internacional con Junior”.

Pero eso no es todo, pues el pasado 24 de diciembre, mientras se estaba a la espera de la continuidad de Miguel Ángel Borja, Gutiérrez salió a decir algo que no fue bien recibido por los hinchas y que generó discordias en contra de la directiva. “Mi ciclo en el Junior se terminó”, afirmó el ex delantero de la Selección Colombia.

Luego de casi dos meses de haber hecho esa declaración, aún se mantiene incierto el futuro de ‘Teo’, lo único claro es que su contrato con el Junior termina el 30 de junio de este año y de ahí en adelante queda como agente libre para poder negociar con algún otro equipo

Desde hace varios meses se ha rumorado que el oriundo del barrio La chinita, en Barranquilla, tiene ofertas del fútbol internacional, más exactamente de países como Argentina y Brasil.

Su vinculación con el Junior de Barranquilla finaliza el 30 de junio y desde hace varios meses se ha especulado que tendría ofertas del exterior, especialmente de Argentina. Sin embargo, países como China y Turquía también han sido mencionado como posibles destinos para el goleador dado a la gran oferta económica que puede recibir.

Teófilo Gutiérrez con Junior de Barranquilla

En total, durante sus dos ciclos con el equipo ‘tiburon’, Teófilo suma 92 goles en 256 partidos por todas las competencias. Cabe aclarar que su primer paso se dio desde el 2007 hasta el 2010 cuando partió hacia Turquía, y regresó en el 2017 procedente de Rosario Central de Argentina.

Tras su quinta temporada consecutiva vistiendo los colores rojo y blanco, posee en su palmarés cinco títulos: una Copa de Colombia (2017), dos Ligas (2018 y 2019) y dos Superliga (2019 y 2020).

