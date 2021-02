Ante amenazas de disidencias de las Farc, alcalde de Cartagena del Chairá abandonó el municipio

Disidencias de las Farc amenazan a alcalde de Cartagena del Chairá, quien tuvo que abandonar el municipio Crédito Informativo Caquetá

Las disidencias de las Farc presentes en Caquetá declararon como objetivo militar a Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá, quien abandonó el municipio ante el riesgo de perder su vida.

“Por amenazas del GAOr 62, (Grupo Armado Organizado Residual) en cabeza de alias ‘Robledo’, quien me declara objetivo militar y me da 72 horas para que abandone el municipio . También recibí información de la fuerza pública donde -con labores de inteligencia- se presume que va a haber un atentado contra la alcaldía municipal”, afirmó Molina en declaraciones para Noticia Caracol.

Como si fuera poco, el mandatario declaró ser objeto de extorsión por parte del mismo GAOr, que le exigía el pago de 300 millones de pesos para que pudiera ejercer su cargo en Cartagena del Chairá.

“ Me piden 300 millones de pesos para que pueda ejercer el cargo como alcalde. Siempre he estado en contra de este tipo de acciones. Me citan para que me presente en una zona rural para cuadrar con ellos supuestamente”, dijo al informativo.

Molina y su familia dejó el municipio en compañía de las Fuerzas Militares, que lo escoltaron hacia la cabecera municipal para evitar ataques de miembros de la GAOr durante su desplazamiento.

En un anuncio de respaldo a la gestión del alcalde, la secretaria de Gobierno del Caquetá, Sandra Rodríguez Pretel, señaló que incrementarán las medidas de seguridad para el mandatario y que el departamento no se dejará amedrentar de las acciones de los violentos.

Cartagena del Chairá: zona de tensión por las disidencias de las Farc

Menos de un mes cumple la condena de Verónica Campos Pabón, alias ‘Andrea’ quien fue capturada en el mes de septiembre del año pasado entre los municipios del Paujil y Doncello, Caquetá, por su vínculo con el Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 62, que amenazó al alcalde de Cartagena del Chairá.

Campos Pabón, de 26 años, era la encargada de realizar actividades de inteligencia delictiva en el casco urbano del municipio de Doncello, con el objetivo de realizar atentados conta los miembros de la Fuerza Pública. Alias ‘Andrea’ también señalada de participar en el homicidio de Gustavo Montoya y Jorge Rodríguez Zuluaga, líderes sociales de la vereda la Expensa, ubicada en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá.

Luego de un tiempo de seguimiento e inteligencia, la Décima Segunda Brigada, con el apoyo de las tropas del Grupo Mecanizado Rincón Quiñonez, en desarrollo de operaciones de control territorial, de manera coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura.

El Juzgado 2° Penal Especializado de Florencia, Caquetá declaró a alias ‘Andrea’ responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado .

Por el lado del desarrollo de la estrategia de investigación y judicialización de este caso, la Fiscalía estableció que Campos Pabón, era la encargada de realizar vigilancias en el casco urbano de Doncello y otros municipios de Caquetá para que las estructuras disidentes realizaran acciones contra la población y la fuerza pública.

Cartagena del Chairá, por su ubicación estratégica como corredor entre Caquetá y el suroccidente del país , es foco de interés para esta estructura irregular.

Antes del desplazamiento del alcalde, durante 2021 han sido amenazados dos líderes sociales y un excombatiente fue asesinado en inmediaciones del municipio.

