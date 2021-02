La invitación que les hizo Karol G a sus seguidores para celebrar su cumpleaños número 30

La cantante de reguetón, Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, cumple sus 30 años este 14 de febrero y lo celebró con su familia, amigos y, por supuesto, con sus seguidores. La artista publicó varias fotos y videos en sus redes sociales con la intención de compartir con sus fanáticos esta fecha especial.

“Hey familia como están estoy cumpliendo 30 años hoy voy a celebrar vestida de blanco y quiero que todas ustedes me acompañen. Como no podemos estar juntos, se me ocurrió pedirles cinco cosas: que se vistan de blanco, pongan ‘Location’ de fondo, tomense uno, dos, tres tragos a mi nombre. Se graban, suben su video y me etiquetan para poderlo compartir”