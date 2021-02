“Lo he repetido hasta la saciedad”: Margarita Rosa de Francisco vuelve a aclarar sus aspiraciones políticas ante nueva ola de rumores

Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana. Foto: Colprensa.

La reconocida actriz caleña Margarita Rosa de Francisco ha estado en el centro de la opinión pública, esta semana, por la columna que escribió en el diario El Tiempo donde arremetió contra el empresario -sin nombrarlo- Luis Carlos Sarmiento Angulo y por la lectura de la proclama del pacto histórico de la Colombia Humana. En la mañana de este sábado, de Francisco hizo otra contundente declaración sobre sus posturas y aspiraciones políticas reales y, de nuevo, aclaró su negativa a participar en contiendas electorales.

Margarita Rosa citó un trino que publicó la periodista y directora de la Revista Semana, Vicky Dávila. En el artículo que acompaña el tuit de la comunicadora, se asegura que la actriz “se imagina como vicepresidenta” del senador y posible candidato presidencial Gustavo Petro, si este ganaba las elecciones en 2022.

Margarita Rosa de Francisco descarta unirse al Congreso.

Margarita Rosa aseguró que el título de esa noticia es “equívoco” y “perfecto para atraer la atención del desprevenido”, y aseguró que a los internautas que no les guste leer, se quedarán con “esa frase en la cabeza”, por lo que finalizó su trino, reiterando, de nuevo, que no está interesada en participar en la política.

Este titular equívoco es perfecto para atraer la atención del desprevenido. El que no le gusta leer solo se queda con esa frase en la cabeza y concluye exactamente lo contrario de lo que he repetido hasta la saciedad. Vicky, admiro muchas cosas de tu trabajo pero no esta. https://t.co/Y3NAPdOIh4 — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 13, 2021

¿Por qué se dice que Margarita Rosa podría ser ‘vice’ de Petro?

Desde hace varios meses la actriz ha opinado sobre la política nacional y desde una posición en la que evidentemente se encuentra con el progresista Gustavo Petro.

Gustavo Petro y Margarita Rosa.

Es por ese apoyo que le ha entregado la reconocida artista al político, que varios seguidores de Colombia Humana la quieren ver como una figura dentro del movimiento, algunos, como la próxima fórmula vicepresidencial de Petro.

Pero ella sigue insistiendo en que no entrará a la política de esa manera, ya que no tiene el conocimiento para ejercer algún cargo público. Así lo volvió a explicar este viernes en su cuenta de Twitter, al referirse a lo que pasaría si llega a ser la vicepresidenta de Gustavo Petro.

“Piensen en esto: si yo aceptara ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y ganáramos, y por razones de la vida el presidente se ausentara o “le pasara algo”, quedaría yo de presidenta. ¿No? Una situación realmente macondiana. ¡Un delirio! Cordura, por favor”, dijo.

Trino

Esta es la proclama del “pacto histórico” que leyó Margarita Rosa de Francisco

La actriz agitó los comentarios políticos y la teoría sobre su posible participación en la campaña electoral, tras leer una proclama que anuncia una nueva colación de izquierda convocada por el movimiento Colombia Humana, el pasado jueves, 11 de febrero.

Margarita Rosa de Francisco. Foto: Colprensa - Caracol TV.

Momentos antes de su intervención, presentando la nueva iniciativa de la izquierda en Colombia, la actriz aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que su participación en este lanzamiento sería solo para dar lectura del “Manifiesto 55/86″, el cual, según los diferentes partidos que conforman el ‘Pacto Histórico’, busca que, en las próximas elecciones parlamentarias, estos grupos políticos consigan 55 senadores y 86 representantes a la Cámara .

La actriz aclaró que no era su ideal ser parte de los escaños de unas elecciones y afirmó: “Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más”.

Margarita, quien dio apertura a la rueda de prensa aclamó un manifiesto en el que el partido Colombia Humana expresó, “la crisis climática generada por la proliferación de residuos tóxicos como consecuencia del modelo extractivista imperante y la inclemente deforestación se ha manifestado a través de una implacable pandemia que en nuestro país, no sólo ha sembrado la muerte demás de 58,000 hogares, sino que ha acentuado los fenómenos de la pobreza, violencia, corrupción, desigualdad y violación de derechos humanos que ya venían creciendo en este gobierno, desde antes de la aparición del virus”, leyó Margarita.

Asimismo, la presentadora emitió la preocupación y el señalamiento por parte la nueva coalición, tras leer que existe una mirada impávida del actual gobierno frente al momento más oscuro que pasa Colombia. En la lectura, también hizo mención las decenas de masacres en los campos del país y la mirada impotente de las víctimas.

“El terrible y creciente asesinato de cientos de líderes sociales en los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del estado, las políticas que nos ofrecen como solución y la triste su misión de nuestro país, parase más un empeño en impedir en que logremos ese ideal de paz”, interpretó la actriz.

En su voz, también se emitieron las críticas a un Congreso de la República por supuestamente estar al servicio del Ejecutivo y de los grandes poderes. Según la misiva, es un Congreso incapacitado para responder a las demandas de los ciudadanos, y lo señaló de ser uno de los peores enemigos de paz.

