Habla Claudia Vargas, la vendedora ambulante a la que Claudia López mandó a “trabajar juiciosa”

Claudia López, alcaldesa de Bogotá y Claudia Vargas, vendedora ambulante. Fotos: Colprensa y captura de Noticias Caracol.

Muchos colombianos quedaron con la duda de quién es la vendedora ambulante a la que la alcaldesa de Bogotá Claudia López mandó a “trabajar juiciosa” esta semana. Pues bien, Noticias Caracol la encontró, la entrevistó y evidenció la razón por la que Claudia Esperanza Vargas, como se identificó la trabajadora informal, increpó a la mandataria en plena transmisión en vivo.

Claudia Esperanza le reveló al informativo que decidió gritarle a la mandataria que los ayudara porque necesitaba saber “qué ha pasado con nosotros los vendedores ambulantes, por qué nos tiene tan olvidados si nosotros también tenemos necesidades”, relató la mujer, quien humaniza otra de las caras de la pandemia: el difícil panorama económico que enfrentan los trabajadores informales en Colombia por cuenta del covid-19.

La mujer le contó a Noticias Caracol que, producto de la pandemia, le debe varios meses de arriendo a la Alcaldía, del carro de venta con el que distribuye sus productos. Claudia Esperanza aseguró que tiene toda la intención de saldar su deuda, pero que si el Distrito le quita el carro por no pagar “nos van a desemplear más”, sostuvo.

“Cualquiera se sale de casillas por más que no quiera las peleas, pero uno tiene límites. El límite es que no nos dan las alternativas”, manifestó la vendedora, quien se justificó por gritar a la mandataria de los bogotanos.

A su declaración, se sumaron las de otros colegas de Claudia Esperanza, quienes vieron la contestación de López y le pidieron soluciones. Finalizando la entrevista, la mujer que gritó a la alcaldesa le hizo una particular solicitud.

“Que por favor se ponga la mano en el corazón y no nos olvide. Nosotros tenemos hijos y tenemos la necesidad de trabajar y el derecho al trabajo digno”, exhortó Claudia Esperanza Vargas en Noticias Caracol.

Así ocurrió el ‘encontrón’ entre la alcaldesa y los vendedores ambulantes

Tras superar el segundo pico de covid-19 en Bogotá, la alcaldesa capitalina Claudia López presentó la campaña “Detalles que salvan” con la que se busca que la ciudadanía implemente tres principales recomendaciones bioseguras para seguir reduciendo el contagio y mortalidad por el coronavirus en la capital colombiana.

En medio del evento de inauguración de la iniciativa, ocurrió un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue la respuesta que la mandataria le dio a una ciudadana que le pidió ayuda para los vendedores ambulantes.

“Ahí están trabajando, sumercé”, dijo Claudia López, a lo que, la ciudadana le respondió que “hiciera algo” y que “cuándo los iba a ayudar”. A estos cuestionamientos la alcaldesa le respondió en repetidas ocasiones: “trabaje juiciosa” y siguió con la explicación de la nueva iniciativa contra el covid-19 en la capital del país.

Varios tuiteros difundieron el video, arremetieron contra la líder política de los bogotanos y le dijeron que había cambiado mucho su manera de ser desde que gobernaba la ciudad.

Así sucedió:

Polémica por respuesta de Claudia López





Sobre #DetallesQueSalvan

Mediante el hashtag #DetallesQueSalvan, la alcaldesa López le pide a los ciudadanos que se coloquen de manera adecuada el tapabocas cubriendo bien nariz, boca y mentón. Pues, según dijo en su Twitter, esta iniciativa “puede protegernos efectivamente del contagio. ¡Llevar el tapabocas bien puesto es un detalle que salva!”, explicó.

“En 2020 aprendimos muchas cosas: nuevas formas de movernos, nuevas formas de habitar la ciudad, nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de cuidarnos y de cuidar a los demás. En este 2021 vamos a enfocarnos en las medidas que sí funcionan según la evidencia científica y que son claves para que sigamos haciendo frente al coronavirus. Con la pandemia vamos a seguir conviviendo y hasta que no tengamos vacunación masiva, la mejor forma de prevenir contagiarnos, es aplicando los Detalles que salvan”, explicó la mandataria López.

#DetallesQueSalvan 👌🏼| Fíjense que siempre lleven el tapabocas bien puesto. Solo si el tapabocas cubre bien la nariz, boca y mentón puede protegernos efectivamente del contagio 😷



¡Llevar el tapabocas bien puesto es un detalle que salva! pic.twitter.com/VQGen1f2bp — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 11, 2021

De acuerdo con el Distrito, las recomendaciones que le piden a los ciudadanos son fáciles de implementar y, según informaron, son bastante eficaces para contener el covid-19 en Bogotá.

Hay detalles que cuidan de ti y de los demás, hay #DetallesQueSalvan 👌🏽. Vamos a centrarnos en tres comportamientos esenciales para mitigar el contagio por COVID-19, en lo que sí sirve al momento de cuidarnos. pic.twitter.com/WPRplSIrZw — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 11, 2021

Los #DetallesQueSalvan que pregona la Alcaldía Mayor de Bogotá y con los que buscan concientizar a los habitantes de la ciudad más poblada de Colombia son:

1) Hacer uso frecuente del tapabocas sobre todo en espacios cerrados y cubriendo siempre boca y nariz.

2) Abrir las ventanas para que haya ventilación y circulación del aire.

3) Evitar las visitas y reuniones con personas distintas a las que convivimos.

Henry Murrain, director de Cultura Ciudadana, aseguró que estas iniciativas son “fáciles de hacer, cotidianas, sencillas y sobre todo muy efectivas. Así como la magia de una gran obra está en sus detalles, también el secreto para prevenir el contagio se esconde en estos detalles de prevención”.

El Distrito argumentó en el evento de lanzamiento de esta iniciativa que tras un año de batallar contra el covid-19, el gobierno local tiene como meta desarrollar “acciones de cuidado fáciles de replicar, altamente efectivas y de bajo costo para la ciudadanía”.

Estos son algunos de los consejos que el Distrito publicó para conocimiento de la ciudadanía

1) Fíjate que el tapabocas esté bien puesto: ¿te quedó descubierta la nariz? ¡Ojo al detalle! Solo si el tapabocas cubre bien tu nariz, boca y mentón puede protegerte efectivamente del contagio. Llevar el tapabocas bien puesto es un detalle que salva. Los lugares de trabajo y las oficinas nos exigen particular cuidado. No te lo quites ni te lo bajes con la excusa que no te escuchan o que estorba mucho. Este pequeño detalle puede cambiarlo todo.

2) Pide que abran las ventanas: ¿no hay ventilación? ¡Ojo al detalle! Ahora sabemos que ventilar los espacios de forma natural es una de las formas más efectivas de mitigar el riesgo de contagio. En los lugares de trabajo, en las oficinas, en el transporte público, en el taxi o en el Transmilenio, en los restaurantes, y en cualquier lugar cerrado que visitemos, revisemos siempre que las ventanas estén abiertas. En caso de que no lo estén, pidamos amablemente que las abran.

#DetallesQueSalvan 👌| ¡Evitemos las visitas en casa!



Sabemos que queremos estar cerca, sabemos que nos hace mucha falta ver a nuestros amigos, pero ahora el virus nos exige cuidar este detalle. Evitemos los encuentros, las fiestas y las reuniones en casa por un tiempo más. pic.twitter.com/Pk71ykV8h2 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 11, 2021

3) Evita las visitas en casa: ¿fueron 5 minutos nada más? ¡Ojo al detalle! En la reciente encuesta de cultura ciudadana, encontramos que el 23% de los entrevistados cree que se contagió de COVID por visitas en casa de familiares con quienes no conviven. Sabemos que queremos estar cerca, sabemos que nos hace mucha falta ver a nuestros amigos, pero ahora el virus nos exige cuidar este detalle. Por eso, evitemos los encuentros, las fiestas, las reuniones en casa por un tiempo más.

SIGA LEYENDO SOBRE OTROS TEMAS

Policía captura al presunto responsable del asesinato del líder social e instructor de fútbol Yecid Bolaño

Hollman Morris califica como “chimbos” los estudios del Metro de Bogotá