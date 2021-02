Fallece Katherine Martínez, la cajera que fue herida en un ataque sicarial en Barranquilla

Katherine Martínez falleció en la tarde de este jueves luego de ser herida en un ataque sicarial. Foto: Archivo

Este jueves 11 de febrero, la Clínica Bonnadona de Barranquilla informó que Katherine Martínez Sarmiento, quien trabajaba como cajera en la cadena de almacenes Olímpica de esta ciudad al norte de Colombia, falleció en las horas de la tarde.

Martínez Sarmiento había resultado herida en el abdomen por un proyectil durante un ataque sicarial contra el excapo del cartel de la Costa Libardo de Jesús Parra González, alias “Guajiro”, que se presentó en la noche de este miércoles en el supermercado de la calle 82 de la capital del Atlántico.

Luego de permanecer en la clínica al norte de esta ciudad en delicado estado de salud y de ser intervenida en una comprometedora cirugía para salvarle la vida, la mujer murió a causa de las lesiones producto del ataque en el que falleció el “Guajiro”.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, convocó un concejo de seguridad para este viernes con el acompañamiento de la Fuerza Pública, la Fiscalía y las autoridades locales con el fin de dar con el paradero de los responsables por los que ofrecieron $10 millones de pesos como recompensa.

“El homicidio de Katherine Martínez no puede quedar impune. A su familia, nuestro abrazo solidario. Y a la Policía de Barranquilla pido no descansar hasta encontrar a sus asesinos. He convocado consejo de seguridad para mañana” , indicó el alcalde en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, la mamá de la cajera, Yomira Sarmiento, contó a El Heraldo que su hija llevaba tres años trabajando en esta cadena de almacenes y se encontraba cubriendo el turno de 3:00 de la tarde hasta la 1:00 de la mañana cuando fue víctima del atentado.

A su vez, Ayda Martínez le indicó al medio Zona Cero que Katherine Martínez era buena hija, buena trabajadora y buena madre, siendo sus dos hijos su vida y para quienes trabajaba.

Cae en atentado Libardo de Jesús Parra, alias ‘Guajiro’, en Barranquilla

Pasadas las once de la noche del 10 de febrero, una fuerte balacera en un local del popular almacén Supertiendas Olímpica de la calle 82 con 53 dejó un muerto y una cajera herida en la ciudad de Barranquilla.

Las autoridades policiales identificaron el cuerpo del fallecido como Libardo de Jesús Parra González, quien estuvo vinculado a actividades del narcotráfico en el denominado Cartel de la Costa y deportado de Venezuela en el año 2006 para posteriormente ser extraditado a Estados Unidos.

Parra González se le conoció como alias ‘Guajiro’ y su labor en el cartel fue la de ejercer como jefe de seguridad de Alberto Orlández Gamboa, alias el ‘Caracol’, líder de dicha organización criminal quien paga 40 años de prisión en Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.

Las autoridades informaron que el atentado se registró cuando Libardo Parra, alias ‘El flaco’, se encontraba pagando el mercado, quien estaba acompañado por un grupo de escoltas del que se desconoce su paradero después de los hechos.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Diego Rosero, cuatro personas habrían participado en el evento, se presupone que eran cuatro sicarios que iban tras el capo. Según han podido establecer las autoridades, dos de los delincuentes ingresaron a la tienda para vigilar a Parra González, mientras los otros dos los esperaban afuera en una motocicleta y un vehículo Chevrolet Spark de color blanco para emprender la huida.

