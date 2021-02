Denuncian la reaparición de las pirámides captadoras de dinero en Cali

Colombia busca canjear su deuda en pesos o dólares.(Shutterstock)

“Me informan que se comienzan a estructurar las llamadas ‘Piramides’ o ‘Aviones’ en el sector de Valle del Lili y el Caney. Concurrencia de recursos en donde al final son estafados miles. Por favor NO!, no funciona, es una estafa. No bote su plata. No sea ingenuo”, reportó, este jueves 11 de febrero, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a través de su cuenta de Twitter.

Como recordó el mandatario, citado por RCN Radio, “en el 2008, la ciudad vivió este proceso que consiste en que las personas invirtieron el dinero con la intención de posteriormente tener un ahorro y muchas fueron estafadas. Nuevamente, en el marco de la crisis, empezamos a identificar estas apuestas ilegales. Les queremos decir a la gente que no se dejen engañar y no boten la plata, no sean ingenuos”.

Pero no sería la única vez. De acuerdo con reportes del diario El País, principal medio de comunicación de la capital vallecaucana, este esquema de estafa ha reaparecido en la ciudad en 2017 y 2019 bajo diferentes camuflajes y hasta razones sociales, como el extinto DMG, de David Murcia Guzmán, o el ‘Telar de sueños’, pero siempre bajo el mismo modelo de negocio: poner dinero y atraer a cada vez más participantes nuevos que hacen lo propio para ir generando ganancias que se reparten por niveles.

De acuerdo con la emisora, las denuncias han sido presentadas por los propios habitantes del barrio Valle del Lili, quienes han identificado “trabajos con la bolsa”, mas no algún domicilio u organización presente en el sector y que esté adelantando iniciativas ilegales de captación de dinero a través del esquema piramidal.

A pesar de la falta de información, se anunció que las autoridades locales ya están advertidas para monitorear, buscar y capturar a las personas que busquen obtener dineros en el sur de Cali bajo dicho modelo. Algunas pistas para detectarlo, ha señalado en repetidas ocasiones las superintendencias Financieras y de Sociedades, es que ofrecen rendimientos financieros e intereses por encima de las circunstancias normales del mercado y hasta del 100 por ciento de lo invertido, pues ninguna entidad financiera reconoce una rentabilidad superior al 15% al año.

Otras recomendaciones publicadas por el diario caleño incluyen, precisamente, confirmar si la entidad oferente del esquema está o no inscrita en la Superfinanciera; no entregar dinero por buena fe o por confianza a desconocidos e incluso a conocidos que reaparecen de repente, sobre todo a través de redes sociales; indagar por los posibles riesgos de la inversión; evitar consignar dinero si no existen garantías palpables; y desconfiar de términos como ‘economía solidaria’, ‘sistema de cooperación mutua’ o ‘ahorro comunitario’.

También es recomendable tomar como punto de referencia el caso de DMG, la pirámide más recordada de Colombia, que logró, bajo este esquema, recaudar más de 2 mil millones de dólares, atraer a por lo menos un millón de personas que perdieron sus ahorros, e incluso expandirse a Panamá, Venezuela y Ecuador entre 2007 y 2008, año en el que finalmente cayó tras la intervención de la Superintendencia de Sociedades. Por estos hechos fue capturado, entre otros, el líder de la empresa, David Murcia Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos por lavado de activos en 2009. Aunque volvió a Colombia en 2019 y se encuentra pagando una nueva condena de 22 años en la cárcel la Tramacúa, de Valledupar.

