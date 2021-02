Daniel Quintero dejó caer un computador y dañó su pantalla mientras decía que eran “muy buenos”

Este jueves 11 de febrero, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero hizo la entrega oficial de 3.000 mil computadores Chromebooks a estudiantes del Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, instituciones públicas de la ciudad y del departamento.

Pero en medio del evento a Quintero se le cayó uno de estos portátiles y le rompió la pantalla. “Estos computadores son realmente muy, muy buenos”, no terminó la frase cuando el computador cayó al piso.

Con una risa el alcalde lo recogió y siguió: “No se dañan. No, es de verdad que no se dañan”. Sin embargo, la pantalla del computador contradecía esa frase, así que Quintero Calle ‘rectificó’ un poco: “Este un poquito, pero no se daña... Están hechos para eso, precisamente” .

Este fue el momento:

Twitter

Los equipos serán destinados a igual número de alumnos previamente priorizados, quienes por sus condiciones socioeconómicas no contaban con esta herramienta, lo que fortalecerá la permanencia educativa y mitigará el riesgo de deserción escolar.

En el evento, el alcalde Quintero aseguró que cada estudiante recibirá una tarjeta sim para garantizar su acceso a Internet. Los rectores se encargarán de que estos recursos cumplan su función social y sirvan estrictamente para la inclusión y el aprendizaje.

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, aportó la mayor parte y se articuló con el sector privado con la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), Capítulo Antioquia que donó 500 de ellos.

“Yo tengo dos sueños, que nadie tenga que renunciar a estudiar por falta de plata y que nadie tenga que sufrir por falta de un computador. Mi tesis es que si uno le da lo mejor a la gente en Medellín, no hay ninguna posibilidad de que les vaya mal. Estamos iniciando la transformación más grande en la historia de Medellín”, indicó Daniel Quintero.

Así mismo, reiteró que el proyecto de infraestructura más importante en Medellín es la transformación educativa, que inicia con los procesos de aprendizaje y alimentación que se adelantan con la primera infancia, por lo que se duplicó el presupuesto para su atención de $400 mil millones a $800 mil millones.

“Estamos construyendo un modelo educativo para la mediación digital, que nos permita no solo asistir los procesos educativos en estos tiempos de trabajo remoto en casa por la pandemia, sino que sea el soporte para una verdadera estrategia de B-Learning en nuestras instituciones de educación superior” , aseguró el director de Sapiencia, Carlos Chaparro Sánchez.

La Alcaldía de Medellín capacita a los futuros profesionales para el Valle del Software

La administración de Quintero busca convertir a la ciudad en el Valle del Software con capacitación en temas de la cuarta revolución. 250 estudiantes de Media Técnica de los grados 10º y 11º aprendieron sobre Programación y Desarrollo de Software, a través de diversos semilleros.

La estrategia, que va más allá de la formación, busca que los ciudadanos accedan a su primer trabajo gracias a los conocimientos adquiridos. Este año se han vinculado ocho alumnos, recién graduados, al campo laboral y se espera que en las próximas semanas otros cinco empiecen a trabajar.

“Desde la Secretaría de Educación de Medellín venimos apoyando la gran estrategia de ciudad del Valle del Software, sembrando esa semilla en la media técnica donde formamos en programación, desarrollo de software y en habilidades para la cuarta revolución industrial”, dijo la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

Para los jóvenes, los semilleros son una oportunidad de descubrir el camino profesional que quieren recorrer, especialmente en temas tecnológicos y científicos. Además, pueden proyectar nuevas metas personales y profesionales en su vida.

“Viví experiencias, momentos y conocí personas únicas. En esta cuarta revolución industrial nos encontramos cosas increíbles, la tecnología abarca todas las áreas del conocimiento y es donde podemos abarcar lo personal, lo tecnológico y lo científico”, aseguró Andrea Morales Marín, una de las participantes de los semilleros.

Algunas entidades, que vinculan laboralmente a los jóvenes otorgan becas para que ellos continúen su formación académica como técnicos profesionales.

