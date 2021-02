Sergio Fajardo y Ángela María Robledo tendrán que esperar hasta junio si quieren hacer parte de la Alianza Verde

Sergio Fajardo y Ángela María Robledo. / Colprensa

Continúa la especulación sobre el futuro político de Ángela María Robledo y Sergio Fajardo. A pesar de las previsiones que los ubican como fichas seguras de la Alianza Verde de cara a las elecciones presidenciales de 2022, un nuevo reporte señala que el ingreso de ambos políticos al partido está “en veremos”.

Al parecer, esa sería la decisión de la colectividad luego de una reunión virtual de tres horas en la que, este miércoles, la junta directiva de los verdes decidió que Robledo y Fajardo sólo podrán ingresar al partido hasta el segundo semestre de 2021, según informó la Revista Semana.

En otras palabras, su llegada al partido está prácticamente aprobada, pero tendrán que esperar hasta junio para ratificarla con una decisión final. La misma puede afectar las intenciones presidenciales de un personaje como Fajardo, pues la Alianza también resolvió en la misma reunión, según El Espectador, que en marzo se presentarán oficialmente los nombres de los miembros de dicho partido que tengan aspiraciones a la Presidencia de la República.

Así, el frente político demuestra que su actual prioridad es resolver los asuntos internos y darle lugar, casi que reflectores para iniciar campaña, a aquellos que ya pertenecen. Entre estos últimos se pueden contar, de acuerdo con el diario colombiano, a figuras como el exgobernador de Nariño Camilo Romero o los senadores Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Jorge Londoño y Sandra Ortiz.

Según la revista, la propuesta de poner en espera a los nuevos aspirantes a un lugar en el partido vendría de parte de Romero, Sanguino y Marulanda, quienes contaron con el apoyo del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya y el exsenador Jorge Londoño, quienes también parecen estar interesados en el cargo más alto de la rama administrativa colombiana.

Lo anterior, sin embargo, no significa que Fajardo o Robledo para ese fin, no puedan postularse a la Presidencia de Colombia por la Alianza Verde. Después de todo, las elecciones presidenciales son hasta el 29 de mayo de 2022 , y todavía no se han determinado ni mecanismos específicos, ni fechas, para la elección interna del candidato definitivo de la colectividad de centroizquierda. Hasta el momento de la publicación de esta nota, ninguno de los dos se había pronunciado sobre la decisión del partido.

Por otra parte, se conoció que durante la misma reunión, y aparentemente de cara a la misma campaña electoral, los verdes designaron una nueva comisión para establecer lazos tanto con el senador Gustavo Petro, otro claro candidato presidencial y líder de Colombia Humana que, al parecer, no habría cerrado la puerta a la idea de asegurar una consulta conjunta con los verdes; como con el partido Polo Democrático.

Esta delegación, por llamarla de alguna manera, estaría conformada por el representante Inti Asprilla, quien confirmó la noticia, junto a los copresidentes de la colectividad, Antonio Navarro Wolf y Carlos Ramón González. El congresista aseguró, a pesar de que la representante Juanita Goebertus dijo que era una noticia falsa, por el momento se trata de un acercamiento a través de diálogos exploratorios, sin nada concreto.

De igual forma, Asprilla apuntó que el sector del partido al que pertenece Goebertus, y en el que también está Angélica Lozano, se encuentra dialogando con figuras más alineadas al llamado centro del espectro político, como el propio Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.

En medio de esa aparente división política de los verdes, también se encuentra Roy Barreras, quien en los últimos días, y tras abandonar el Partido de la U, dirigió una misiva a la colectividad invitando a crear una coalición de centro.

