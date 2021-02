El comentario de Mateo Carvajal que ocasionó burlas sobre La Liendra y su Ducati en redes sociales

Instagram @mateoc17

El pasado 5 de febrero, Mauricio Gómez, conocido en el mundo del Internet como La Liendra, compartió con sus seguidores una de sus más recientes y lujosas adquisiciones: una moto Ducati. En medio de la felicidad, y luego de confesar que con esa compra cumplía uno de sus más grandes sueños, La Liendra recibió varios comentarios de felicitación. El más reciente comentario frente a la costosa compra, y uno de los que más generaron polémica por su tono jocoso, fue el de Mateo Carvajal, el deportista de alto rendimiento que se hizo popular por su participación en dos versiones del popular programa del Canal Caracol, El Desafío.

En medio de sus dinámicas de pregunta y respuesta en su cuenta de Instagram, a Mateo se le cuestionó sobre su opinión frente a la Ducati que ahora tiene en su poder La Liendra. Un seguidor le preguntó, específicamente, “¿Por qué no sale a rodar con La Liendra que está estrenando fierro”?, Carvajal, en medio de la risa, contestó, “ahí vi que La Liendra está estrenando moto, ¡una chimba!, pero si uno lo ve por la calle, uno dice….O se la robó o me va a atracar”.

La Liendra quien aseguró que había comprado la moto de sus sueños, fue noticia nuevamente en la mañana de este jueves, cuando, a través de su cuenta de Instagram, mostró como su moto, recién comprada, había perdido uno de sus espejos y se había estrellado en dos ocasiones.

“Les quiero contar una historia (...) usted se va a reír, unos me van a decir que ‘tan bobo’, otros me van a decir, ‘yo lo entiendo’, pero... las cosas de la vida”, dijo Mauricio, “¿Ustedes saben que es esto?”, cuestionó La Liendra a sus seguidores en el video, “Sí, el espejo de la moto nueva. ¿Saben que significa eso? (...) Sí, que ya me caí”.

De acuerdo con el relato de la Liendra, se encontraba con Daniela, su novia, conduciendo la moto por la zona en donde se ubica el centro comercial El Tesoro, un sector que, según la Liendra, a la hora de su caída, estaba muy recorrido por transeúntes y carros que pitaban detrás de él por el tráfico que había ocasionado con su resbalón.

La vergüenza de la Liendra, tras su caída fue enorme, según explicó, e iba aumentando con cada segundo de los hechos por sus intentos desesperados para reincorporarse de la caída. “Para más pena, no podía levantar la moto”, relató Mauricio que, además agregó que, cuando logró levantarla, la moto seguía en modo de arranque, lo que hizo que al ponerla sobre sus ruedas anduviera sola y se estrellara en dos ocasiones.

Los choques hicieron que la Ducati perdiera su espejo, que viera afectado uno de sus manillares, y que se ‘reventara la pata del freno’. El exosto también sufrió peladuras. La Liendra respondió a comentarios que le alegaban que él no cuidaba las cosas, aseguró que una caída no se planea, que las cosas pasan, y que lo importante es que él y Daniela salieron bien librados.