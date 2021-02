Cabal y Farah debutarán en el Abierto de Australia 2021

FILE PHOTO: Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 13, 2019 Colombia's Juan-Sebastian Cabal and Robert Farah celebrate winning the men's doubles final with the trophies against France's Nicolas Mahut and Edouard Roger-Vasselin REUTERS/Toby Melville/File Photo

Faltan pocas horas para que este 10 de febrero los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debuten en el Abierto de Australia 2021(Australian Open), uno de los cuatro torneos que hace parte del Grand Slam de tenis. En su primer partido en esta competencia, los deportistas se enfrentarán en la categoría de dobles masculinos al georgiano Nikoloz Basilashvili y el alemán Andre Begemann.

“Después de cuatro meses sin competir, comenzamos la temporada mucho mejor de lo pensado. Ahora a descansar un poco y prepararnos para el Abierto de Australia). 2021, we are coming for you (2021, vamos por ti)”, escribió Cabal en sus redes sociales el pasado 7 de febrero.

Farah también se pronunció recientemente acerca del inicio de la temporada a través de Instagram. “Empezando el año con buenas sensaciones. ¡Gracias como siempre por el apoyo! ¡A seguir machacando!”, escribió y adjuntó una foto con su compañero deportivo.

Los colombianos ya han ganado dos títulos de Grand Slam: el del torneo de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, ambos realizados en el segundo semestre de 2019. Cabal y Farah han tenido un gran desempeño en las competencias internacionales, hecho que ha influido en que actualmente sean los doblistas número uno del mundo según el escalafón de la Asociación de Tenis Profesional ( ATP). Hasta el 28 de diciembre de 2020, los deportistas estaban en la lista con los siguientes puntajes:

- Robert Farah en el primer puesto con 8.530 puntos

- Juan Sebastián Cabal en el segundo puesto con 8.440 puntos.

Por el lado de sus contrincantes, medios especializados de tenis reportan que Basilashvili no tiene una extensa experiencia en la categoría de dobles, pues tiene un récord de 11 victorias y 33 derrotas en esta modalidad. De este deportista de 28 años se sabe que no tiene mucha movilidad, pero destaca su efectividad, sobre todo al iniciar sus partidos, ya que en el 67 por ciento de ellos ha logrado ganar los puntos de su primer saque. El georgiano es diestro pero se le facilita hacer el revés a dos manos, una técnica que le asegura a los jugadores un golpe de gran potencia y mayor estabilidad y control de los movimientos.

Por el contrario, Begemann ha construido toda su carrera en la categoría de dobles. Este alemán de 36 años tiene un buen saque y sus devoluciones son profundas, factor que ha influido en que actualmente sea ganador de cuatro títulos: en los torneos de ATP de Viena (Austria) en 2012, de Dusseldorf (Alemania) en 2013, y en Halle (Alemania) y Gstaad (Suiza) en 2014.

Es importante recordar que, los cuatro deportistas participaron recientemente en el torneo de dobles del ATP 250 de Great Ocean Road , que se jugó en Melbourne (Australia) del 1 hasta el 7 de febrero de este año. En esa oportunidad, Basilashvili y Begemann fueron eliminados en la primera ronda. Cabal y Farah no lograron ganar este campeonato pero alcanzaron a llegar al partido final donde fueron vencidos por el inglés Jamie Murray y el brasilero Bruno Soares.Los colombianos cayeron cayeron con parciales de 3-6 y 6-7(6) contra esta pareja que se encuentra en el puesto número 22 de la ATP.

Cabe mencionar que, Cabal y Farah podrían enfrentarse con Murray y Soares en el Abierto de Australia si ambos avanzan hasta los cuartos de final. Teniendo esto en cuenta, los colombianos aseguran que se están preparando rigurosamente para alcanzar un nuevo título.

De ganar este, el primer torneo de 2021 del más importante circuito internacional de tenis, Cabal y Farah lograrían su tercer título de Grand Slam y el decimoséptimo desde 2014, cuando se fusionaron como pareja deportiva.

Quienes deseen ver el debut de los tenistas colombianos en el Abierto de Australia 2021 podrán hacerlo a las 7:00 p.m., hora colombiana, a través de plataformas y canales de deportes internacionales.

