“Queremos tener aforo en la Copa América”: ministro del Deporte dice que se podrían abrir estadios en mayo

En la imagen, el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena. EFE/Carlos Ortega/Archivo

El ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, habló en el programa El Alargue, de Caracol Radio, sobre la posibilidad de habilitar público para la Copa América, que se llevará a cabo en Colombia y Argentina a la par. Lucena insinuó que para marzo o mayo la comisión de expertos podría reevaluar los aforos para los estadios.

En el programa que se emitió hacia la medianoche de este lunes, el ministro dijo que, aunque el presidente Iván Duque había dicho que no, ” la comisión tiene que evaluar las medidas porque el objetivo final es la Copa América ”, pero esto dependería exclusivamente del plan de vacunación contra el covid-19 en el país, que está previsto que inicie este 20 de febrero. “Queremos llegar con un plan bien hecho para tener aforo en la Copa América y saber qué porcentaje le vamos a decir a la Conmebol que podremos tener”, puntualizó el primer jefe de esa cartera.

Lucena explicó que la propuesta de habilitar aforos ha llegado de parte de los gobernadores y alcaldes del país que han enviado sus peticiones al Gobierno Nacional con ideas para permitir aforos en los estadios y dijo que no son las únicas soluciones que están dando ante la baja de los contagios, al parecer, aunque no especificó en qué, los gobernantes locales están proponiendo nuevos espacios para incentivar la economía. “La Copa América será esa primera petición formal del alcalde (Jaime) Pumarejo”, refiriéndose al mandatario de Barranquilla, sede de la selección Colombia.

La negación de Duque

En horas de la mañana de este 8 de febrero, el presidente Iván Duque habló para Radio Nacional y aclaró que no habrá ingreso al estadio Metropolitano de Barranquilla para el partido Colombia vs. Brasil para las eliminatorias de Catar 2022. “En este momento frente a la eliminatorias no hay ninguna modificación para permitir público, tenemos que ser muy rigurosos y hacerlo a la luz de un proceso de vacunación que empezará el 20 de febrero. Claramente no estamos pensando en público para ese partido”, aseveró el presidente.

Sin embargo, no dio una respuesta certera sobre admitir público en el torneo continental. “La Copa América va avanzando bien. La información que tengo del ministro Lucena es que no ha habido ningún interés de la Conmebol en posponerlo, es decir, la idea es avanzar con el cronograma, obviamente ya con todos los protocolos de bioseguridad en el país, con respecto a las delegaciones y con los equipos y los jugadores.

La Liga Femenina

El ministro Lucena también se refirió a la polémica que suscitó la reducción del tiempo del torneo femenino en Colombia. “ Claro, un torneo de mes y medio es corto, pero también hay que entender a los clubes . El 2020 quizá ha sido el año más difícil en la historia de Colombia desde el punto de vista financiero para todos los deportes y ellos saben hasta dónde pueden llevar los contratos con las jugadoras”, explicó.

También dijo que se debe buscar un torneo de, por lo menos, cuatro meses pero que eso dependerá del trabajo conjunto de las organizaciones de fútbol del país y de los patrocinadores que lleguen. “ En cualquier tipo de deporte profesional los patrocinios son vitales. Por eso hacemos un llamado a las empresas que tengan productos para las mujeres , que es momento de vincularse al deporte, además de que es una inversión, es un sentimiento donde encontramos un mensaje poderoso para la sociedad”, concluyó.

