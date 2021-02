Prepare su bolsillo: habrá reforma tributaria en 2021

Presidente Iván Duque confirmó que su gobierno gestionará una reforma tributaria durante 2021. Imagen de referencia: Colombia's President Ivan Duque speaks during the announcement of the granting of legal status of temporary protection to all Venezuelan migrants, in Bogota, Colombia February 8, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

En diálogo con la Radio Nacional de Colombia, el Presidente de la República, Iván Duque, confirmó lo que analistas del sector pronosticaron durante meses: Colombia tendrá una nueva reforma tributaria en 2021 .

El mandatario confirmó que el trámite se llevará a cabo durante la presente legislatura, la penúltima antes del año electoral 2022.

Según sus declaraciones a la emisora pública, Duque está comprometido en una reforma estructural, por lo que ha tomado en cuenta a los distintos actores de la economía del país y se encuentra él “a la espera de lo que entreguen los expertos en materia fiscal y tributaria” para elaborar el documento marco a ser presentado ante el Congreso de la República.

Pese a que la llegada de nuevos impuestos no es bien recibida por el grueso de la población, el presidente subrayó que los efectos fiscales de la futura reforma se sentirán en 2022: “En 2021 no deberíamos tener efectos fiscales, al igual que en 2020, por lo que las medidas que se tomen deberían empezar a tener vigencia hasta el año 2022, lo que significa que la respuesta será dos años después del inicio de la pandemia ”.

De acuerdo con el presidente, los efectos económicos acarreados por la pandemia del coronavirus han “traído efectos como el aumento de la pobreza en el mundo, y la afectación al mercado laboral, al déficit en los países y la deuda de los mismos”, motivo éste para considerar la reforma como una respuesta integral para la crisis.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá, Colombia. 28 de diciembre de 2018. REUTERS/Luisa González

IVA y otros detalles de la futura reforma tributaria

Las especulaciones sobre el contenido del documento están centradas en este tributo, que se ubica actualmente en un 19%.

Según Revista Dinero, consultadas fuentes del Ministerio de Hacienda , la ampliación cubriría la totalidad de los productos de la canasta familiar. Iniciativa que no ha tenido consenso en las últimas reformas presentadas por este gobierno y el anterior, de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Esta idea no le es ajena al presidente, quien en la misma entrevista manifestó: “Hoy en día tenemos un IVA del 19% que cobija más del 50% de la canasta, el problema es que hay muchos productos que no tienen IVA, ¿por qué si hay personas con más capacidad de pago, no se les cobra? A los más pobres no se les cobra el IVA, devolviéndolo, este año vamos a llegar a los 2 millones”.

Lo que plantearía un escenario de excepción para estratos 2 y 1 en el borrador que fue presentado por técnicos del Ministerio en las últimas semanas.

Otro de los puntos desarrollados en el borrador es el de la modificación en los umbrales para declarar renta , con la intención de ampliar las bases gravables en el país. La misma revista afirma que se plantearía la eliminación de algunos beneficios , sin señalar hasta el momento cuáles son.

A la espera de la respuesta de académicos y autoridades económicas, el presidente Duque señaló que el tiempo de presentación de la reforma tiene qué tener en cuenta el contexto país , esto es avanzar la fase primaria del Plan Nacional de Vacunación y superar los picos por venir de la pandemia.

El documento se radicará probablemente después del primer trimestre de 2021, por lo que la reforma tributaria será una realidad más tarde que temprano en el país.

