Para preservar los ecosistemas: MinSalud y MinAmbiente regularán agujas y jeringas en el plan de vacunación contra el covid-19

FOTO DE ARCHIVO-Varias jeringas llenas con una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. REUTERS/Yves Herman

El inicio de la vacunación contra el covid-19 en Colombia trae consigo diversos retos, y uno de los que más preocupa al Ministerio de Medio Ambiente y a su vez, al Ministerio de Salud, de la mano de ambientalistas y otros actores que intervienen en la preservación de los ecosistemas, está relacionado con el desecho de agujas y jeringas que se usarán para inmunizar a los connacionales.

Pues bien, en relación a esta problemática, las carteras antes mencionadas desarrollarán jornadas de capacitación para que el personal de salud que manipule estos artefactos para inocular a los pacientes los puedan desechar correctamente y así se evite contaminación de medio ambiente, en especial en las zonas rurales del territorio colombiano.

Jeringas frente a un logo de Biontech, ilustración tomada el 10 noviembre 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, aseguró en el programa presidencial Prevención y Acción que el Gobierno deberá propender porque una vez utilizadas las jeringas y agujas se desechen de la manera adecuada, para que no solo el medio ambiente se vea beneficiado, sino que se eviten riesgos en personal de aseo y demás individuos que manipulan dicha indumentaria.

“Se deben garantizar condiciones y medidas en las instalaciones destinadas para llevar a cabo la vacunación, de tal manera que estos elementos empleados en el proceso sean desechados de forma segura”, aseguró Bermont.

Así mismo, el funcionario gubernamental aseguró que las condiciones y parámetros para la preservación del medio ambiente y así reutilizar estos implementos, se utilizó el título 10 del Decreto 780 de 2016, que busca gestionar de manera integral los residuos que emiten que los diferentes centros hospitalarios del país.

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo de covid-19 del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

A su vez, Bermont se refirió a la Resolución 1164 de 2002, en la que se explican los diferentes protocolos para almacenar, manipular y desechar los residuos hospitalarios y similares utilizados cuando se vacuna a un ser humano en Colombia.

“En los lineamientos de inyección segura se tendrán en cuenta tres aspectos: vacunación, personal de salud y medio ambiente, donde se debe realizar una labor de vigilancia de la administración de la vacuna”, precisó.

Algunos de los implementos que se tendrán en cuenta en este aspecto, según el funcionario, están relacionados a la debida ejecución de vacunas, dosis, jeringa y aguja, fecha de vencimiento, intervalo, sitio anatómico, esquema, indicaciones y otros aspectos sumamente importantes, entre los que se destaca el debido lavado de mano, los ya conocidos protocolos de bioseguridad y las medidas de higiene que implementen los centros de saluda antes, durante y después de administrar el biológico contra el SARS-CoV-2.

“Se debe contar con equipos, insumos y demás elementos necesarios para el almacenamiento temporal para la disposición de los residuos generados en la vacunación”, recalcó el funcionario, quien a su vez, instó a los médicos y enfermeras que manejen correctamente estos dispositivos para evitar riesgos.

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo de COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Tal y como lo anunció el presidente Iván Duque, el objetivo, en primera instancia, del Plan Nacional de Vacunación, es inmunizar a 35 millones de colombianos, por lo que el MinSalud exhortó a los centros de salud del país para que de manera estricta vigilen la administración de la vacuna y el desecho de los elementos y así contribuir entre todos para vacunar y cuidar el medio ambiente.

“Una vez empecemos el grupo de mayores de 80 años, su EPS o IPS lo va a llamar y le consultará la fecha y hora en la cual usted quiere ser vacunado. Si usted por alguna razón no asiste a esa cita, no pierde el derecho y puede reprogramarla nuevamente. Ese cupo está hecho para usted y si usted no lo usa podemos perder la oportunidad de que se vacune rápidamente (…) Si usted tiene una limitación física, oxígeno domiciliario o alguna restricción de movilidad, puede pedirle a su EPS que lo vacune en su casa”, declaró para W Radio el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso Osorio.

