Fiscalía imputa por feminicidio a Paul Naranjo, quien habría ofrecido jugosa indemnización para reparar a la familia de Ana María Castro

El 4 de marzo de 2020, Ana María Castro, de 21 años de edad, falleció luego de salir con tres amigos de Cantina Bar, un establecimiento nocturno en el norte de Bogotá. Hoy, casi un año después, la Fiscalía oficializó en audiencia que Paul Naranjo y Julián Valente Ortegón deberán responder por el crimen de feminicidio.

Naranjo fue presentado ante una jueza con función de Control de Garantías para la audiencia en la que primero se legalizó su captura y, luego fue imputado.

Antes de dar inicio a la audiencia, El Tiempo reveló que la defensa de Naranjo se reunió con integrantes de la Unidad de Vida de la Fiscalía General, para hacer una oferta de indemnización . Al parecer, el abogado del acusado buscaba que no se le imputara el delito de feminicidio sino el de homicidio culposo, que tiene una condena de hasta 8 años de cárcel.

La oferta tenía que ver con la camioneta marca Kia, de la que según contó un testigo fue arrojada Ana María Castro. El vehículo está en periodo de pago y tiene una “póliza que podría superar los 100 millones de pesos”, esa habría sido la oferta de la defensa de Naranjo para la familia de la joven.

Paul Naranjo quien iba manejando el vehículo ese día, no aceptó los cargos por feminicidio.

Por su parte, la Fiscalía también imputó cargos como coautor de feminicidio en contra de Julián Valente Ortegón Mosquera, por su participación en el crimen de Ana María, a quien el juez 33 penal municipal, con función de control de garantías de Bogotá, le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Las investigaciones y los videos publicados por la Fiscalía, hallados en el bar donde permaneció Ana María Castro junto a Mateo Reyes, Julián Ortegón y Paul Naranjo minutos antes de su muerte, ofrecen evidencia del momento en el que la joven sale del establecimiento en compañía de los tres hombres, quienes la impulsan a que siga caminando, a pesar de su estado de alicoramiento.

Por su lado, BLU Radio, confirmó que “la Fiscalía tiene una prueba que demostraría que Ana María Castro fue golpeada al interior de la Kia Sportage”, vehículo en el que se movilizaba con los jóvenes implicados, siendo Reyes testigo de la Fiscalía.

“Cuando íbamos por la calle 80 con 69, por donde ocurrió el incidente, alguno de los amigos me dijo que yo no podía ir con ellos a la casa, entonces pararon, yo me bajé del carro y Ana se bajó detrás mío, yo me subí al andén y Ana se quedó hablando con los ocupantes del vehículo por la ventana no sé si la delante o la de atrás, lo que sé es que Ana ya estaba abajo de la camioneta, escuché discutir a Ana con alguno de sus amigos y les preguntaba “por qué, por qué” y de un momento al otro el que iba manejando el carro arranca y como Ana estaba recostada sobre la ventanilla no sé si fue que quedó enganchada en el auto en el auto y como arrancó tan rápido, Ana se cayó al piso y se golpeó la cabeza, yo no sé si el carro la arrastró, pero sí giró antes de caer por la fuerza del carro al arrancar. Yo me acerqué a Ana a verla y observé que estaba quieta y no se movía, entonces yo entré en shock y mi primera reacción fue tratar de parar algún vehículo para ver si alguno ayudaba a llevarlo a una clínica”, fue parte de la declaración de Reyes en la Fiscalía, dada a conocer por Blu Radio.

