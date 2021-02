Maluma no se aguanta y publica su tristeza por no ser invitado al Super Bowl

El Super Bowl LV entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers tuvo a The Weeknd como el protagonista del espectáculo de medio tiempo, momento que le dio música y color a un juego que hasta ese entonces era deslucido. El show arrancó con el artista canadiense a bordo de un auto con una escenografía de Las Vegas en una de las cabeceras del estadio desde donde interpretó Starboy y luego The Hills, dos de sus canciones más populares. Acompañado de fuegos artificiales y un fantástico juego de luces, fue moviéndose por varios puntos, como por ejemplo cuando sonó I can’t feel my face, que lo encontró rodeado de espejos y de varios bailarines en uno de los pasillos internos del Raymond James Stadium.

Fue un show lleno de luces, de momentos frenéticos y que nos recordó la falta que hacen los conciertos en vivo que no se han podido realizar por la pandemia del covid-19. Sin embargo, tal parece que el artista paisa, Maluma, no quedó del todo a gusto con el show que presentó The Weeknd y no aguantó las ganas para mostrar su tristeza porque el remix que hizo con él no sonó dentro del repertorio.

“Muy duro todo pero… faltó Hawai Remix”, comentó a través de sus redes sociales.

En noviembre de 2020 Maluma dejó con la boca abierta al mundo entero tras sacar al aire un nuevo remix de su canción Hawái. Esta vez acompañado del reconocido artista canadiense The Weeknd, ganador de tres premios Grammy, quien se unió al colombiano en este track, en el que además, debuta cantando en español.

Días antes, a través de sus redes sociales, subió una foto en la que aparece con el cantante canadiense The Weeknd para generar expectativa. Según los rumores, ambos artistas están preparados para una colaboración musical juntos.

La publicación la hicieron los dos músicos en sus respectivas cuentas de Instagram y la foto generó todo tipo de reacciones y comentarios. En cuestión de minutos se hizo tendencia en redes sociales y el mundo entero empezó a hablar de ambos artistas.

Desde el lanzamiento de Hawái, el primer sencillo de su álbum Papi Juancho, la canción se ha convertido en una de las más virales del momento, llegando a las primeras casillas de listados como Billboard y convirtiéndose en la tercera canción más escuchada en Spotify en el mundo.

Hawái ya cuenta con más de 400 millones de reproducciones tan solo en Youtube. Además, los rumores que se desataron tras el escándalo que involucró a Neymar y su ex novia, logró que se hablara de este tema hasta en el mundo del fútbol.

Cabe recordar que Maluma ha sorprendido a todos sus fans con duetos con artistas de talla mundial, entre ellos Madonna, con quien interpretó Medellín, canción que aparece registrada en la discografía de la artista bajo el nombre de Madame x.

