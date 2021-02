Catalina Acosta, exseñorita Colombia, se arrepiente porque el “ego se le subió a la cabeza”

IG @catalinaacostaa

La exreina de la belleza colombiana, Catalina Acosta, se confesó en una entrevista con el programa del Canal Caracol, La Red. Durante el diálogo con el popular segmento del entretenimiento, recordó varias ocasiones del pasado donde según ella, no tuvo un buen trato con las personas debido a su vanidad y ego.

“Había estudiado, era abogada, era exdiputada, había sido Miss Colombia, pues yo sentía que tenía muy los pies en la tierra y que era como muy sencilla y muy tranquila… no, aquí me di cuenta de que esas cosas sí se le van subiendo a uno a la cabeza: el ego, la vanidad”, manifestó la colombiana en La Red.

Acosta, hoy en día vive con su esposo e hijos en México, donde está radicada hace varios años. Según ella, irse de Colombia a vivir en otro país fue un cambio de vida radical, ya que en el país norteamericano actualmente solo está enfocada en pasar tiempo con su familia y realizar las labores que su hogar le demandan.

“En Colombia como tenía mi salario y ganaba muy bien, era muy pinchada con empleada, niñera y conductor. Acá la conductora y la todera soy yo”.

Durante el programa, Catalina recordó algunos momentos luego de su coronación como Reina Nacional de la Belleza en 1999, un evento que la catapultó a la fama.

“Durante el reinado, una regla del concurso es que no te pueden abrazar para tomarte fotos porque vienen los fotomontajes, si la chaperona no estaba por ahí para decirle a la gente no la abrace, yo misma tenía que decir: ‘Qué pena, pero no me puedes abrazar’. Después pensaba por qué, pues claro, me sentía una Miss Colombia. A mucha gente se lo dije de una manera muy seca y la lastimé. Yo cogí fama de antipática y de creída porque me la gané, porque se me subió a la cabeza. Qué Tristeza”, manifestó la ex reina.

La cundinamarquesa, originaria del municipio de La Vega, después de posicionarse como uno de los referentes de la belleza nacional, fue elegida como diputada y en ese momento es cuando asegura que se terminó de elevar su ego.

“Todo el mundo era doctora, doctora. Las reuniones eran con el presidente, senadores, ministros; entonces, yo no caminaba, levitaba… retrocedo el casete y me acuerdo de muchos momentos en los que me decían: ‘Doctora, necesito hablar con usted’, yo sentía cerrando las puertas del ascensor y respondía: ‘Qué pena pero no te puedo atender ahorita’”, recuerda Acosta.

La ex reina, sigue su relato y en un acto de reflexión hacia aquellos momentos que lamenta, manifiesta: “Que Dios me perdone y todos a los que les hice así me perdonen”.

A pesar de ello, Acosta recuerda con cariño su vida en Colombia, y asegura que es consciente de los errores cometidos, por lo que se siente orgullosa de su cambio trascendental.

“Yo misma hice que se me cerraran puertas, que la gente se alejara de mí.... He cambiado mucho y siento que he mejorado mucho”, señala la ex diputa.

Catalina Acosta durante el certamen de belleza Miss Colombia 1999 venció a la hoy presentadora, empresaria y modelo, Carolina Cruz, quien representó a su natal Valle del Cauca, luego también participó en el Miss Italia en el mundo 2002, donde se llevó la corona y en los años posteriores participó en el reality show “El Desafío 2005”.

Según ella, hoy se considera una mujer más humilde y siente que cada vez su relación con las personas es mucho más afectuosa y amable, algo que también es recíproco y le hace vivir su vida con mucha más tranquilidad.

