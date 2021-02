Así será el plan para el transporte público en Bogotá durante el regreso a clases con alternancia

La ciudad implementó medidas de movilidad para beneficiar el transporte estudiantil. Vía: Colprensa

Este lunes, se dio inicio al regreso gradual a los colegios de Bogotá, por lo cual, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) puso en marcha un plan con el que pretende garantizar el seguro desplazamiento de niños, niñas y adolescentes por las vías de la ciudad; allí, se disponen controles al transporte escolar en compañía de la Policía de Tránsito, con el fin de mejorar las condiciones de prestación del servicio.

Durante este año, el proyecto ‘Ruta Pila’ buscará beneficiar a 81.714 estudiantes que realizan trayectos desde y hacia su colegio en vehículos de transporte escolar, como también se programará evaluación de más de 6.000 vehículos para verificar que cumplan con las normas de tránsito y transporte.

Una de las principales medidas es volver a implementar los dos carriles preferenciales para rutas escolares sobre la autopista Norte y la calle 80. El de la autopista funcionará sobre el carril izquierdo, entre las calles 167 y 235, en el sentido sur-norte, entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m., mientras que en la calle 80 irá entre las carreras 104 y 118, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.; ambos funcionarán de lunes a viernes.

Con esta determinación se busca que las rutas escolares usen un carril preferencial, para evitar siniestros viales y que mejoren sus tiempos de desplazamiento hacia los colegios.

Se prevé que el número de viajes en transporte público no alcance los mismos niveles registrados antes de la pandemia en Bogotá. Para el caso de las rutas escolares y rutas de transporte especial, la ocupación de los vehículos debe ser menor al 70% y todos sus ocupantes deben usar tapabocas cubriendo nariz y boca, se debe procurar mantener un distanciamiento de, al menos, un metro de distancia entre los alumnos y se deberá viajar con las ventanas abiertas.

Respecto a las universidades, no podrán comenzar actividades presenciales antes de las 10:00 a.m. y no terminar clases entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m .; es decir, las universidades deben dejar vacías las franjas de viajes en la ciudad en los horarios pico entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., y las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., con el fin de evitar aglomeraciones en las estaciones de transporte público frecuentadas por estudiantes.

Proyecto Ruta Pila

Es una estrategia preventiva y de control, orientada a la mitigación de la accidentalidad que vincule niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen uso de vehículos de servicio público especial, prestando el servicio en la modalidad de transporte escolar en la ciudad de Bogotá. Esto, mediante la planeación, agendamiento e implementación de operativos en diferentes escenarios de la ciudad, como instituciones de formación (jardines, colegios, escuelas, etc…), corredores viales, empresas y entidades públicas y/o privadas.

TransMilenio

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, SITP, continuará operando con el 100% de la flota disponible; es decir, sus 2.236 buses del componente troncal, 787 alimentadores y 6.180 en el componente zonal. Los horarios serán de lunes a viernes entre las 4:00 a.m. a 11:00 p.m.; los sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. La ocupación de los vehículos con los que se preste el servicio público de transporte deberá ser, máximo, del 70% para todas las modalidades.

Pico y Placa en Bogotá

La medida de Pico y Placa para vehículos particulares, taxis y vehículos de transporte especial continúa vigente en Bogotá.

Para vehículos particulares la restricción va de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m., con base en el último dígito de la placa del carro.

Se puede hacer uso de la figura del carro compartido, que establece que un vehículo puede movilizarse en los horarios de restricción, siempre y cuando tenga tres o más ocupantes, incluyendo el conductor.

La ciudad implementó medidas de movilidad para beneficiar el transporte estudiantil. Vía: Movilidad Bogotá

Transporte de carga

Para los vehículos de transporte de carga aplican las restricciones establecidas en los decretos distritales 840 de 2019 y 077 de 2020. Es decir, los vehículos de transporte de carga de más de 20 años tendrán restricción de movilidad entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. de lunes a viernes.

Accidentalidad

En cifras preliminares, durante enero de 2021 se presentaron en Bogotá 1.043 siniestros viales, en los que 831 ciudadanos resultaron lesionados y 27 personas perdieron la vida. Durante el inicio de año los motociclistas (conductor + acompañante) han sido el actor vial que más fatalidades han registrado con 13 fallecidos, seguido de los peatones con 9 muertes y 5 ciclistas.

