El guiño de Humberto de la Calle a Alejandro Gaviria para llegar a la Presidencia de Colombia

Este jueves, 4 de febrero, varios políticos colombianos de centro sostuvieron una reunión con la intención de establecer una convergencia entre diferentes sectores para el camino que desde ya emprendieron para las elecciones del 2022.

Los excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Humberto de la Calle; el exministro del Interior Juan Fernando Cristo; el presidente de Partido Verde Antonio Navarro y Juan Manuel Galán participaron del encuentro para “la necesaria transformación de Colombia”.

“Hoy tuvimos nueva reunión en el propósito de construir amplia convergencia para la necesaria transformación de Colombia. Avanzamos en discusión de principios ideológicos que nos unen y seguiremos trabajando las próximas semanas. Cristo, De la Calle, Fajardo, Galán, Robledo, P. Verde” , fue el mismo mensaje que varios de los protagonistas trinaron.

Sin embargo, este viernes, Humberto de la Calle le hizo un guiño a un personaje que según muchos ciudadanos tiene potencial para ingresar al ruedo político, el exministro de Salud y hoy rector de Los Andes, Alejandro Gaviria.

“Alejandro Gaviria dice q no está preparado para la pelea política donde prima la mentira. Y q mira el Poder con cierta distancia séptica. Por el contrario, demuestra que posee lo esencial para Colombia: honestidad, franqueza y distancia con las malas prácticas”, escribió De La Calle.

Sin embargo, Gaviria en diálogo con el programa 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, entregó detalles de la posibilidad de verse como un futuro candidato presidencial para Colombia.

El rector de la Universidad de Los Andes afirmó que no se siente preparado para ese tipo de debate, donde prima la mentira y las acusaciones a las familias.

“Preparado no, a que empiecen a decir mentiras y hablar mal de la familia, y pasar a a una arena donde la mentiras es más que un principio. No estoy preparado”, afirmó Gaviria.

“Por ahora estoy cómodo y contento en la universidad”, enfatizó el exministro de Salud del gobierno Santos.

“Yo crecí en un mundo con economistas y mis colegas tenían cierto apetito por el poder y yo los miraba un poquito por encima del hombro porque los veía metidos en el cuento. Muchos de ellos habían crecido queriendo ser presidentes, yo no. Siempre mire el Poder con cierta distancia séptica y me sigue ocurriendo“ , dijo Gaviria.

Rodrigo Lara, otro de los del “centro” que entraría al ruedo presidencial

Luego de dar a conocer el inicio de la ‘Fundación Juntos’, un centro de pensamiento político, de filosofía libre, socialdemócrata, iniciativa del Senador Rodrigo Lara, en entrevista con varios medios a la pregunta de sus aspiraciones a la Presidencia de Colombia, el congresista admitió que “cualquier actor político tiene en perspectiva una aspiración presidencial”, sin embargo, destacó que primero trabajará en darle fuerza a su nuevo proyecto político.

En diálogo con el diario El Espectador, el legislador indicó que el nacimiento de su fundación fue motivado por su creencia de que el debate político en Colombia debe enriquecerse con posturas académicas y profesionales.

“Estamos viviendo una crisis muy profunda y la política no puede ser una expresión superficial, vaga o etérea, y menos producto de una simple polarización y división del país. Los problemas por resolver son muy profundos y creo que deben discutirse con mucha seriedad. Para eso es esta fundación”, afirmó Lara al medio bogotano.

Ante las indagaciones por su futuro político y las movidas que realiza, el senador expresó que si bien todo político tiene en la mira el camino a la Presidencia, en el momento no tiene afán por ello, pues cree que para emprenderlo primero debe concretar las ideas y posturas, motivo por el cual inició su Fundación Juntos.

“Soy metódico y serio. Considero que lo primero es representar una idea, postura política y concretarla en un programa. Si no somos capaces de representar y plantear estas reformas, en el marco de la fundación, entonces, no tiene mucho sentido aspirar por aspirar. Esperemos. No tengo afán ni aspiraciones en esta materia, pero sí creo que hay que empezar y se hace con este tipo de procesos”, expresó el dirigente político.

