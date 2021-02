Iván Duque respondió, sin mencionar a Gustavo Petro, sobre la propuesta de “construir una agenda nacional” frente al covid-19

Debate económico presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. En la foto: Gustavo Petro (Izquierda) e Iván Duque (Derecha). (Colprensa - Diego Pineda)

El presidente Iván Duque, en medio de la activación de la Red Nacional CEmprende y la divulgación la Ley de Emprendimiento en Bucaramanga, dio respuesta, sin nombrarlo, al senador de Colombia Humana Gustavo Petro, quien le solicitó una reunión para “construir una agenda nacional” frente al covid-19.

Petro escribió el pasado 31 de enero en su cuenta de Twitter: “Le propongo al presidente Duque reunirnos para construir conjuntamente una agenda nacional en defensa de la vida frente al covid. Una amenaza común debe ser enfrentada con una estrategia común que potencie la fuerza de la nación para superar el problema” .

A las pocas horas el único del gobierno Duque en responder fue su consejero de comunicaciones, Hassan Nassar, quien acusó al líder de la oposición de polarizar, mentir y lo tildó de oportunista.

Hasta hoy, que el presidente Iván Duque se refirió a la propuesta de Petro, eso sí, sin mencionarlo.

“Gobernar es construir, es emprender y quienes son los que deben tener ese espíritu son los que han demostrado a lo largo de su vida que saben construir y que quieren construir mejor para nuestro país”, empezó por decir Duque.

Luego agregó: “Es muy difícil que los que siempre han sido los voceros del apocalipsis y de la fractura y los que siempre están destruyendo, que ahora se quieren redimir tratando de presentarse como constructores de un mejor país porque no tienen nada que valide esa tesis” .

Pero el jefe de Estado fue más allá al asegurar que, espera que en 2022, cuando son las elecciones presidenciales, su sucesor o sucesora, “tenga el compromiso de seguir construyendo esta nación emprendedora, que siga apoyando con capital semilla al emprendedor”.

Y que no sea que porque algo lo empezó el gobierno Duque se tenga que acabar. “Quítenme la propiedad que a mí no me interesa, que nada de lo que hagamos tenga propiedad, porque esto es para los colombianos, esto es para el país”, sentenció el mandatario.

Gustavo Petro ha sido uno de los más críticos con el gobierno de Duque frente al manejo de la pandemia, e incluso hubo controversia hace algunos días por la propuesta del senador al Gobierno español para que transfiera a Colombia parte de sus excedentes de vacunas contra el covid-19. Esto hizo que la propia Cancillería desautorizara a Petro en un comunicado oficial.

Por decisión del Presidente de la República, la única persona autorizada para adelantar gestiones orientadas a obtener acceso a vacunas o tratamientos médicos para atender la pandemia del covid-19 es el ministro de Salud, doctor Fernando Ruiz.

De hecho, más recientemente, el político aseveró que Iván Duque se equivocó al no iniciar una negociación anticipada con Rusia para lograr conseguir dosis de la vacuna contra el covid-19 Sputnik V.

“La vacuna que no necesita sino una nevera de casa, o una caja de icopor con hielo, es la que nos permitiría vacunar a la población en todo el territorio nacional. Resulta que esa vacuna es la rusa, pero Duque, por anacronismo, peleó con los rusos”, señaló el senador.

Y agregó: “Confundieron el actual capitalismo ruso con el socialismo soviético y creyeron que había que pelear con Rusia y es por eso que no han negociado una sola vacuna Sputnik V. Mas papistas que el papa, esperaron que Trump nos regalara las vacunas” .

