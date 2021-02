Guardia Indígena reclamará exconcejal retenido a disidencia de las Farc

Guardia Indígena irá en busca de exconcejal retenido por disidencias. Crédito WRadio

Cumpliendo su palabra, la Guardia Indígena se prepara para ir en busca de líder social y comunero que fue secuestrado la semana anterior en el municipio de Caloto, Cauca.

Este episodio fue denunciado por autoridades indígenas del Cauca que evidenciaron el secuestro de un prominente líder y exconcejal, retenido ilegalmente por la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en las montañas del Resguardo de Huellas, municipio de Caloto.

Se trata de Wilson García Díaz, quien se halla privado de la libertad desde el pasado 31 de enero, junto a su hermano Juan Gabriel García, éste último liberado por la reacción de la Guardia Indígena y las comunidades de la zona, que presionaron a miembros de la estructura criminal.

Dada la importancia de García Díaz, miembro de la guardia, líder social además de exconcejal con trabajo comunitario destacado en la región, los habitantes de El Credo, Cauca, declararon una asamblea permanente para hacer un llamado a la disidencia para que liberen cuanto antes a García Díaz, como paso previo a la actividad que realizará la Guardia Indígena en las próximas horas.

El secuestro no pasó inadvertido para las autoridades indígenas, que han tenido una semana agitada, con la presencia de la Minga Indígena del Choco en negociaciones con delegados del gobierno nacional y del ICBF para cumplir los pactos acordados en 2019.

Éstas confirmaron que la estructura ilegal tenían en su poder a García Díaz y que respaldaban tácitamente la búsqueda de los miembros de la Guardia.

La ONIC también confirmó la retención ilegal en sendos comunicados durante la semana; no obstante no se ha pronunciado con respecto al movimiento de los comuneros. Sin embargo, asegura que el exconcejal se encuentra bien de salud, pese a que no ha recibido ninguna prueba de supervivencia por parte del grupo armado.

Como parte integral de estas acciones, las comunidades de las zonas aledañas a Caloto ya anunciaron la conformación de una Minga Humanitaria que respaldará a la Guardia Indígena en las próximas horas del viernes 5 de febrero en la mediación, y probable, liberación del exconcejal.

De acuerdo con el coordinador del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Joe Sauca, se están desplazando hacia Caloto más de 2.500 guardias, que tiene órdenes de las autoridades indígenas y ancestrales para iniciar las labores que permitan ubicar al comunero y establecer los contactos con los miembros de la estructura ilegal.

Las organizaciones indígenas elevaron la voz para asegurar que no permitirán que nuevamente este tipo de hechos violentos tomen fuerza en la región, luego de atravesar episodios de violencia en el marco del conflicto armado.

La Minga avanza en Chocó

Comunidades indígenas del Chocó iniciaron Minga indefinida. Foto: Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).

Este viernes 5 de febrero, la Minga Indígena del Chocó, que aglutina a los pueblos de esta región del país acordaron levantar los bloqueos de las carreteras que comunican al departamento con Antioquia y Risaralda, para iniciar diálogos con el ICBF y el gobierno central.

Las autoridades indígenas están en desacuerdo con el sistema Betto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demandan el cumplimiento de compromisos con sus comunidades valorados en más de $5.000 millones de pesos.

La Minga considera que las acciones emprendidas por el gobierno central carecen de un enfoque diferencial para esta población, a la vez desconocen los esfuerzos de concertación con los pueblos en mesas previas de diálogo, por lo que consideraron que su acción de hecho fue necesaria para llamar la atención sobre sus problemáticas.

