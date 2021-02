De qué trata la alternancia y desde cuándo es el regreso a clases en Bogotá

El regreso a las aulas depende de que se acabe la alerta roja hospitalaria en la capital. Muchas instituciones ya están listas.

Este martes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que la ciudad ya había salido de la segunda ola por covid-19 y que la alerta hospitalaria pasaba de roja a naranja. Así mismo dio a conocer que las medidas contra el virus en la ciudad se flexibilizarían a partir de este miércoles 3 de febrero y especificó que a partir del próximo lunes 8 los colegios privados podrán volver a clases en un modelo de alternancia y los públicos desde el 15 de enero .

Este modelo quiere decir que algunas veces se estudiará desde casa y otras desde las instituciones educativas, pero no todos los colegios o jardines están habilitados para hacer parte de esta primera etapa presencial, solo los que fueron avalados por la Secretaría de Educación por cumplir con las normas de bioseguridad como buena ventilación y espacios para evitar el contagio por covid-19.

Por ahora, 700 instituciones pueden volver a abrir en Bogotá, de las cuales 580 son privadas y 120 son colegios públicos. Además este modelo es opcional, así que los representantes de los niños, niñas y jóvenes son quienes definen si se vuelve o no a la presencialidad.

Por su parte las universidades solo podrán dar clases de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. De acuerdo a la información suministrada por la alcaldesa, esto se hace para evitar la saturación del sistema de transporte.

Por ahora no es claro si en la capital se regresará con un aforo mínimo ya que la alcaldesa dijo que este no podría superar el 35 por ciento, pero el ministro de Salud afirmó que no se puede limitar porque podría vulnerar el derecho a la educación. Por lo que las medidas más claras son el uso permanente del tapabocas y la distancia entre estudiante de 1,5 a 2 metros, por lo que dependiendo del tamaño de los salones, se podrá definir cuántos estudiantes se pueden aceptar.

Mientras que Bogotá empieza, en Cali y Medellín desde el pasado 1 de febrero se abrieron algunos colegios privados. En la capital del Valle se inició con los grados de básica primaria y desde este lunes 8 de febrero volverá bachillerato. Sin embargo, las instituciones públicas siguen en la virtualidad por la falta de infraestructura, afirmó William Rodríguez Sánchez, secretario de Educación de la ciudad.

Por su parte, en la capital antioqueña se iniciarán las clases presenciales de 80 colegios oficiales este 15 de febrero.

Otros anuncios en Bogotá

- Desde el miércoles 3 de febrero, se levantará la alerta roja y la cuarentena por UPZ que originalmente se extendería hasta el 12 de febrero.

- Sigue el pico y cédula para establecimientos comerciales, públicos y bancarios. No aplicará para restaurantes, cines, teatros, parques ni gimnasios.

- Almacenes y Centros Comerciales podrán abrir todos los días de 10 a.m. a 11 p.m. bajo vigilancia de aforo.

- Sector manufactura tendrá horarios de ingreso entre las 10 a.m. y las 5 a.m.

- Sector de la construcción podrá operar de las 10 a.m. a las 7 p.m.

- Los parques metropolitanos abrirán sus puertas.

- La ciclovía funcionará en su horario tradicional.

“Bogotá va a seguir dependiendo todo el 2021 de nuestro cuidado individual y colectivo, de adoptar y cumplir las medidas de cuidado que acordamos como ciudad. A partir de hoy, podemos pasar del momento más difícil de alerta roja y empezar a entrar a alerta naranja, mantener una nueva manera de vivir con ciertas restricciones pero también con la posibilidad de desarrollar nuestras actividades”, aseguró la alcaldesa.

Igualmente, dará apoyo económico a las personas y familias más vulnerables para fortalecer la estrategia DAR (Detecto + Aíslo +Reporto).

