“Le saco el cuchillo a la vieja y le robo el bicho”: en video, ladrón presume sus hurtos en Cali

Tal y como lo han denunciado cientos de caleños, entre los que está el concejal Fernando Tamayo, la violencia en Cali, la capital vallecaucana, sigue incrementándose. De hecho, en las últimas horas se conoció el video de un presunto criminal de esa ciudad que, en diálogo con otros hombres, presume de sus robos y demás hechos delictivos en las calles de ‘La Sucursal del Cielo’.

Delincuente alardea de sus robos en el sur y oeste de Cali. Foto: captura de pantalla de video.

En la conversación, que ha circulado en un video en redes sociales, se ve cómo el criminal alardea de sus fechorías, principalmente en el oeste, sur y oriente de la capital del Valle. En Twitter, el video se viralizó rápidamente entre cientos de internautas que, indignados, difundieron la grabación y le exigieron a los gobiernos local y departamental tomar acciones.

“Matando, robando. Le saco el cuchillo a la vieja y le saco el bicho, se lo saque y me fui corriendo”, se escucha al presunto criminal mientras hace mímicas que personifican a las víctimas.

Pues bien, ‘el clamor’ de los internautas fue respondido. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cali, el video ya está en manos de la fuerza pública y desde la entidad le piden a todo el pueblo caleño que si han sido víctimas del malhechor o lo reconocen, le entreguen toda la información a las autoridades para dar con el paradero del criminal y aplicar la respectiva sanción.

“Le estamos pidiendo a todos los caleños que hayan sido víctima de algún tipo de delito por parte de esta persona que por favor se acerque a las autoridades y realice la denuncia para poder individualizarlo”, expresó Guillermo Londoño subsecretario de seguridad de Cali .

Este sería otro hecho de violencia y delictivo que se suma a la denuncia que hicieron otros ciudadanos. “Dos tipos, bien vestidos y con acento caleño nos abordaron con armas de fuego, nos insultaron y luego nos pidieron los celulares”, denunció el concejal Tamayo al diario El País, quien, además, dijo que al no tener su celular tuvo que entregar el de su pareja y otras joyas de gran valor.

“(...) Me quitaron el reloj, pero lo que más rabia me dio fue que le arrancaran la cadena a mi esposa y no con eso le pidieron el anillo”, relató Tamayo al periódico online.

Piden mayor presencia de la Policía en los sitios turísticos de Cali

Con la flexibilización de las restricciones a la movilidad de los ciudadanos, que se implementaron para prevenir contagios del nuevo coronavirus sras-cov-2, en Cali (Valle del Cauca) se están reactivando las visitas a las zonas turísticas de esta ciudad, sin embargo, los casos de inseguridad en sitios emblemáticos como el Cerro de las Tres Cruces o el Cristo Rey son un obstáculo para la recuperación de este sector de la economía en la ciudad.

En un artículo que publicaron en el periódico El País, el más tradicional en la capital vallecaucana, informaron sobre esta situación por la que los comerciantes de los corredores turísticos de esa ciudad le piden mayor presencia a las autoridades por la serie de atracos que han ocurrido en estas zonas.

En ese diario reseñaron el caso de un atraco masivo de deportistas que ascendían en bicicleta al Cerro de las Tres Cruces y que ocurrió en noviembre del año pasado.

Según le relataron las víctimas del asalto a ese periódico, dos hombres con armas de fuego que se movilizaban en una moto los interceptaron y mediante amenazas les robaron los teléfonos celulares y elementos deportivos de alto costo.

También El País recordó el caso de un atraco a un ciudadano en el Bulevar del Río, a quien le robaron su celular el 31 de octubre a pena luz del día. Sin embargo, el delincuente fue detenido por los ciudadanos que lo agredieron tras el hurto.

Estos hechos de inseguridad, explicaron los comerciantes al diario, está afectando a establecimientos que se encuentran en las zonas turísticas, porque los ciudadanos comienzan a tener temor de que los roben cuando van de visita a estos sitios.

“El problema que afecta nuestras zonas gastronómicas y turísticas es que en cualquier momento se puede presentar un hecho delictivo. Se requiere que este espacio tenga mayor presencia policial, sobre todo en las horas pico que es cuando más lo necesitamos” , expresó al diario un representante del sector de Cristo Rey, que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias.

Otro de los líderes de los comerciantes consultados por El País reiteró que entre los visitantes a estos lugares de Cali hay preocupación por la inseguridad.

“Los caleños y los turistas a veces prefieren no visitar estas zonas porque tienen una percepción de inseguridad ya que, sobre todo en este punto, se han asentado habitantes de calle y personas que consumen droga”, le expresó al diario Sandra Agudelo, líder en el sector de Alameda.

Por esta situación, el pasado miércoles, hubo una reunión entre algunos representantes de los comerciantes y funcionarios de la Alcaldía de Cali, donde se habrían llegado algunos acuerdos para que en estos lugares se refuerce la presencia de las autoridades.

“En los corredores turísticos vamos a garantizar la seguridad de los caleños y de los visitantes, nacionales o extranjeros”, anunció Carlos Martínez, secretario de Turismo en la capital del Valle.

Pese a esta situación, según cifras de la Policía que citó El País, en Cali se han reducido a la mitad las denuncias de robos en el primer mes del 2021, ya que se reportaron 1.109 casos de hurtos, mientras que en el mismo periodo de 2020 se tenían 2.382 denuncias por ese delito.

También, de acuerdo con esas cifras, las autoridades han conseguido capturar a 75 personas por hurtos, de ellas se fueron judicializadas 65 que fueron detenidas cuando cometían los robos.

