“No fueron momentos fáciles”: Mariana Pajón revela que tuvo covid-19

/ Colprensa

Mariana Pajón confirmó, este viernes 29 de enero, a través de un video publicado por varios medios colombianos, que también estuvo contagiada con covid-19 en algún momento no especificado. Aunque ya está recuperada y entrenando en Estados Unidos, la deportista antioqueña no dudó en ofrecer algunos detalles de su experiencia con la enfermedad.

“Se me salió de las manos, vinimos a una carrera acá en Estados Unidos, la gente no se cuida como quisiéramos, incluyéndome. De pronto a veces uno se descuida y en ese momento de descuido pasa. Nosotros tuvimos todos los protocolos, con toda la responsabilidad del mundo y me pasó, no fueron momentos fáciles, estuve mucho tiempo fuera de las pistas y fuera del entrenamiento y no, más que eso con salud, un poco ahí, retadora, saliendo de este problema”, dijo la dos veces ganadora de la medalla de oro en ciclismo BMX de los Juegos Olímpicos.

Miguel Pajón, hermano de Mariana, le contó a Infobae Colombia que a la ciclista le diagnosticaron covid-19 a principios de diciembre pasado, más o menos hacia el 10 de diciembre. “Estuvo aislada en su casa con muchos cuidados. Su esposo estaba en el mismo lugar pero en habitaciones diferentes hasta que recibió el alta”. Esta última se dio pocos días después, hacia el 18 del mismo mes, puntualizó.

Mariana reconoció que lidiar con la enfermedad no fue nada fácil. Aunque afirmó que se trata de algo peligroso para personas con antecedentes, enfermedades y comorbilidades, detalló que incluso para las personas jóvenes y los deportistas se convierte en todo un padecimiento. “La verdad es la responsabilidad de todos y sobre todo que yo siento personalmente que cuando estás infectado eres un arma también, para tu familia, para los más cercanos, para los que más quieres”.

Por fortuna, la campeona nacional ya está recuperada y lista para participar en la primera competencia, también en Estados Unidos, de la temporada de BMX que le aguarda este 2021. “Me siento mucho mejor y quiero decirle a todos cuídense, cuiden a los que más quieren. Yo la verdad me cuide muy bien y a nadie más le paso, ni a mi familia, ni a nadie más. Si no lo hubiera hecho de pronto hubiera terminado esto mucho peor. Así que a todos, mucho animo, a cuidarnos”, dijo.

Pajón se encuentra en este momento en Sarasota, Florida, Estados Unidos, para competir en el Citrus Classic Nationals, que se celebra desde hoy y hasta el próximo 31 de enero. “Por ahora estará compitiendo en Estados Unidos donde pueda para mantenerse activa y esperando la definición del calendario” para el resto del año, agregó su hermano .

Sobre su desempeño el año pasado, dijo a final del año pasado en Instagram que “en promedio normalmente compito unas 40 carreras al año, en este 2020 logré correr 10 y saben que, fue perfecto para recordarme algo: ¿Si esta fuera mi última carrera u oportunidad, cuanto corazón y voluntad daría? Pues sí, esa es una de las miles de enseñanzas que me deja esta temporada, tomar cada competencia dando más del 100 sin importar la situación”. De ello se destaca que se coronó campeona del Challenge 37, celebrado en Francia en octubre pasado.

Lee también:

Debut del ciclista Egan Bernal, tras su recuperación, todavía se demora

Orden y disciplina: Jersson González defiende instructivo para la Sub-17 del América de Cali