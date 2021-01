Juez le da ‘jalón de orejas’ a la Fiscalía por demoras en principio de oportunidad para Otto Bula, en el caso Odebrecht

Exsenador Otto Bula implicado en el caso de Odebrecht.

El llamado de atención fue por parte del juez 25 de conocimiento de Bogotá, quien en medio de una audiencia en la que Otto Bula prendió el ventilador frente a los nexos del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade en el caso de Odebrecht, indicó que no entiende porque la Fiscalía no ha otorgado el principio de oportunidad, tras todas la revelaciones del exsenador.

De acuerdo con lo informado por Blu Radio, el juez señaló que, “el despacho no entiende cómo todavía no hay un principio de oportunidad. La Fiscalía está trayendo testigos por la voluntad de los testigos más no porque los obligue un principio de oportunidad y si bien está en trámite y también lo pueden obligar en ese sentido, el deber ser es que los testigos tienen que venir ya con sus principios de oportunidad, con su situación jurídica determinada para que tengan tranquilidad y que no ocurra lo de muchos”, puntualizó el funcionario judicial.

Asimismo, indicó que Otto Bula tiene bastante información con la cual se podrían abrir líneas de investigación, pero que lastimosamente, solo su trabajo se podía concentrar en el caso de Luis Fernando Andrade. Sin embargo, el togado manifestó que le preocupa que por parte de la judicatura estos testimonios no tengan el valor, peso y la celeridad necesaria para que las líneas de investigación esclarezcan los hechos que atañen el escándalo de corrupción que tuvo repercusiones en varios países de latinoamérica.

Además, agregó que ojalá no ocurra lo de muchos testigos que, después de colaborar, les niegan el principio de oportunidad porque ya no les sirve. Sin embargo, dijo que esa falta por parte del ente acusador en el caso será evaluada por su despacho y será objeto de una decisión en su sentencia.

Exsenador Otto Bula volvió a prender el ventilador en caso Odebrecht: salpicó a Luis Fernando Andrade y a la campaña de Juan Manuel Santos

En medio del juicio que se adelanta contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, por el caso Odebrecht, el exsenador Otto Bula entregó este miércoles, su testimonio en el que señala que era él quien organizaba las supuestas reuniones clandestinas con los exdirectivos brasileños.

“Yo era el de la logística de las reuniones, yo era el que cuadraba el cocinero, el que compraba el vino, pero no asistía”, dijo Bula, pero señaló que Luis Fernando Andrade sí benefició a la multinacional con el otorgamiento de otrosíes en el proyecto vial Ruta del Sol II.

En esta audiencia, el condenado contó que Andrade y delegados de Odebrecht sostuvieron al menos seis reuniones privadas y clandestinas, en el apartamento del también condenado exsenador Bernardo el “Ñoño” Elías, entre el 2013 y 2016.

Estas reuniones al parecer se planeaban con el fin de sacar proyectos de infraestructura, como el otrosí Ocaña-Gamarra, y solucionar “problemas que tenía Odebrecht” en Colombia, contó Bula.

“La participación mía fue la de un trabajador, un mensajero, si muy costoso, hacer transacciones en bancos que no fueran sospechosas, hubo reuniones con Ñoño, Andrade y Sebastián Correa, siempre hubo solución… El señor Andrade a través de Correa preguntaba el motivo de las reuniones y hay pruebas de eso… yo era el que organizaba las reuniones, no iba pero sabía que se hablaba y las conclusiones que se entregaban”, reveló Otto Bula.

Así mismo, dijo que hubo dineros de Odebrecht que se fueron a campañas tanto del Congreso como a las presidenciales, mencionando específicamente la de Juan Manuel Santos, que iba por su reelección.

Bula, un ganadero cordobés que llegó al Congreso de la República de la mano de Mario Uribe Escobar, terminó convirtiéndose en el cerebro de buena parte de los sobornos que la constructora brasileña repartió en el país, para quedarse con multimillonarios contratos de infraestructura.

Tras un arreglo con la Fiscalía y de aceptar los cargos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares, Bula firmó un preacuerdo, que está pendiente de aprobación.

