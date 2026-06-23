La Andi alertó de 3.000 estafas en compras de motos por suplantación digital y perfiles falsos cerca de concesionarios

El fraude en la compra de motocicletas en Colombia se concentra en la suplantación de marcas y concesionarios mediante ubicaciones falsas en Google, páginas web fraudulentas y perfiles en redes sociales - crédito Alcaldía de Bogotá

En Colombia, cerca de 3.000 compradores han sido víctimas de fraude al intentar adquirir motocicletas, debido a la suplantación de marcas y concesionarios a través de ubicaciones falsas en Google, páginas web fraudulentas y perfiles en redes sociales, según un informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi.

El auge del mercado de motocicletas en el país ha ido acompañado del aumento de modalidades de estafa cada vez más sofisticadas. Los delincuentes aprovechan la alta demanda y la urgencia de los consumidores para crear canales de venta falsos, suplantar identidad de concesionarios reconocidos y captar recursos de quienes buscan adquirir una motocicleta legítimamente.

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El director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, Iván Darío García, advirtió que el riesgo es mayor cuando los modelos son escasos o muy demandados, pues los compradores suelen acudir a canales no autorizados ante la expectativa de obtener una entrega rápida o un precio atractivo.

Modalidades de fraude y su impacto en los compradores

El informe de la Andi reveló que los casos de fraude se concentran en la suplantación digital, donde los delincuentes crean perfiles falsos en Google cerca de concesionarios reales, páginas web que imitan a las marcas y documentos adulterados enviados por WhatsApp.

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Entre enero de 2025 y mayo de 2026, casi la mitad de los fraudes reportados en motocicletas se originaron en perfiles falsos, con apoyo de conversaciones por aplicaciones de mensajería - crédito Ministerio de Transporte

Entre enero de 2025 y mayo de 2026, casi la mitad de los fraudes reportados se originaron en este tipo de perfiles, complementados con conversaciones a través de aplicaciones de mensajería.

Además, los pagos solicitados a cuentas de billeteras digitales de terceros como Nequi o Daviplata representan el 30% de los casos, mientras que documentos adulterados y páginas web falsas suman el 12% y 10% respectivamente.

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La industria detectó más de 25 sitios web fraudulentos vinculados al sector motociclista, lo que pone en evidencia la magnitud del problema y la necesidad de que los consumidores verifiquen siempre la autenticidad de los canales de venta.

La motocicleta es hoy el principal vehículo para acceder al trabajo, la educación y el emprendimiento para millones de colombianos, especialmente en estratos 1, 2 y 3. Por ello, los fraudes no solo afectan a empresas y marcas, sino que tienen un impacto económico y social directo sobre familias que pierden sus ahorros al intentar adquirir un medio de transporte esencial para su progreso.

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Los estafadores en la venta de motocicletas solicitan pagos a billeteras digitales de terceros como Nequi o Daviplata en el 30% de los casos reportados - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Tipos de motocicletas y repuestos más afectados

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi identificó que las estafas se enfocan principalmente en motocicletas con alta demanda y disponibilidad limitada. Las categorías más afectadas son las Scooter, Doble Propósito y Street (motos de calle). Las motocicletas de hasta 200 cc concentran cerca del 50% de las denuncias, mientras que el resto corresponde a fraudes asociados a repuestos (22%), servicios de mantenimiento (16%) y motos de mayor cilindraje (12%).

La evolución de las modalidades delictivas es significativa: mientras que en 2021 y 2022 predominaban hurtos aislados y abusos de confianza, entre 2024 y 2026 se reporta un salto en la sofisticación del fraude, con cartas de crédito falsas, facturas adulteradas, suplantación de asesores y manipulación de documentos digitales.

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El fenómeno afecta a todo el país, pero Medellín, Cali y Bogotá lideran los reportes con el 48%, 28% y 24% de los casos respectivamente. Sin embargo, municipios intermedios como algunos de Córdoba también muestran una elevada incidencia, lo que demuestra que ninguna región está exenta del riesgo. La Andi alertó que ningún comprador debe asumir que está libre de peligro por su ubicación geográfica.

La Andi detectó más de 25 sitios web fraudulentos vinculados al sector motociclista, lo que refuerza la necesidad de verificar canales oficiales de venta - crédito Colprensa

Ante este panorama, la iniciativa Movemos Colombia —impulsada por la Andi y las principales ensambladoras— recomendaron:

Verificar siempre que el concesionario y los datos de contacto sean oficiales.

Realizar pagos solo a cuentas corporativas de la empresa.

Desconfiar de precios inusualmente bajos o entregas inmediatas.

Validar la autenticidad de la documentación y consultar el historial del vehículo en el Runt.

Completar todo el proceso de compra y traspaso por canales formales.

Desafíos y acciones para enfrentar el fraude

El sector intensificó las denuncias y el monitoreo de plataformas digitales, además de lanzar campañas de prevención y solicitar la eliminación de perfiles y sitios fraudulentos en redes sociales y buscadores. El reto principal sigue siendo fortalecer la capacidad de los ciudadanos para identificar señales de alerta y reforzar los mecanismos de control sobre el uso fraudulento de marcas y plataformas digitales.

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Finalmente, García enfatizó que: “Cada caso de fraude representa a una persona o familia que pierde recursos construidos con esfuerzo. Verificar información antes de pagar y usar solo canales oficiales puede evitar pérdidas económicas relevantes”.