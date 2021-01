Traficantes cobran 100 mil pesos por ingresar migrantes venezolanos a Colombia por Arauca

Migrantes venezolanos se preparan para tomar un bus que los llevará hasta la frontera en Cúcuta o Arauca en Bogotá; (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Desde Caracas y Maracay estarían llegando migrantes venezolanos al departamento de Arauca, que limita con el país vecino. La Gobernación alertó que los viajes estarían siendo ofrecidos por mafias que, a través de redes sociales, ofrecen paquetes migratorios en bus para entrar a Colombia y otros países de la región.

El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de esa sección del país, Merardo Tovar, le dijo a Caracol Radio que, en la última semana, se incrementó el flujo de migrante,s impulsados por contrabandistas que, están cobrando por los viajes ilegales; agregó el funcionario que han identificado esta semana al menos dos mil migrantes que entraron a Colombia. “Cuando se levantan las restricciones a la movilidad en Venezuela, aumenta el tráfico migratorio en el departamento”, expresó.

Además especificó Tovar que las cifras son elevadas y que los procesos los hacen personas conocidas como ‘Coyotes’ y denunció la poca capacidad que tiene Migración Colombia ya que solo hay ocho funcionarios para los 290 kilómetros que mide la frontera entre Arauca y Venezuela. Hace unos días la misma emisora confirmó que los viajes costaban hasta 30 dólares, poco más de 106 mil pesos colombianos, pero cuando se trata de llegar a ciudades como Medellín o Bogotá, el costo adicional es de 280 mil pesos.

El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, le pidió al Gobierno Nacional que trabajaran de manera conjunta para evitar el tráfico ilegal de migrantes y alertó que esto podría incrementar los casos de covid-19 en el país. Ante esto, las autoridades cerraron este martes 26 de enero la la terminal de transportes. Las autoridades locales aseguran que la medida del cierre de la frontera no se está cumpliendo y no se puede tener control de los migrantes. El paso obligado de los viajeros es a través del río Arauca, por diferentes sectores donde no hay presencia de la fuerza pública y Migración Colombia.

Colombia mantendrá el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de marzo para evitar una mayor propagación del coronavirus en el país debido a la segunda ola de coronavirus que tiene las UCI del país en alta ocupación.

Pero continúan vigentes excepciones como las emergencias humanitarias, el transporte de carga, los casos de fuerza mayor y la salida de ciudadanos extranjeros de forma coordinada con la autoridad migratoria.

Incautan 95 kilogramos de marihuana

La confisca se hizo después de varios operativos en Arauca. Ahí las autoridades capturaron a dos hombres que transportaban al menos 95 kilogramos del material ilegal tipo creepy. Al parecer todo sería distribuido en esta zona, reportó W Radio. Las indagaciones apuntan a que la mercancía pertenece a la estructura Décima de las disidencias de las Farc. A los presuntos responsables también les incautaron un automóvil y 3 millones de pesos.

Al suroccidente del departamento, en el municipio de Tame, se capturaron a otros cuatros sujetos quienes, al parecer, distribuían estupefacientes en los barrios de esta zona. Ahí incautaron 700 gramos de marihuana, una gramera, un celular y elementos con los cuales se preparaban los productos que posteriormente se distribuían ilegalmente, aseguró la emisora.

